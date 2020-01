Alessandro Cocco: è morto il presenzialista record della TV

E' morto Alessandro Cocco, volto noto della televisione, anche se non era un conduttore. Cocco aveva 78 anni e aveva iniziato la sua carriera nel 1976 con la sua prima apparizione e da allora non si era più fermato, diventando il presenzialista più celebre della tv nostrana.

Nato nel 1942 a Valdagno, in provincia di Vicenza, Alessandro Cocco si era trasferito a Gornate Olona, in provincia di Varese dove poi si era stabilito. Nel 1976 gli capitò per caso di partecipare alla trasmissione Schiaffo e Bacio, condotta da Raffaele Pisu, dando così il via alla sua carriera da presenzialista. E che carriera! Dalle tv private, poi a Mediaset e in Rai, Cocco aveva collezionato più di 30.000 apparizioni televisive, 10.000 delle quali come spettatore in studio. Cocco divenne così un volto familiare, pur non partecipando direttamente ai programmi e nel 2008 ebbe il suo posto nel Guinness dei Primati.

E a proposito di record, il più folle risale al 5 dicembre 1997, giorno in cui Cocco totalizza ben sette presenza televisive nell'arco di una giornata. Oltre alle apparizioni in tv, il curriculum di Alessandro Cocco vanta la partecipazione a 80 spot pubblicitari, 70 film e fiction televisive. Nel corso della sua attività, Cocco ha collezionato numerose foto con attori e attrici di fama internazionale, da Sharon Stone a Arnold Schwarzenegger e naturalmente con i personaggi televisivi più popolari, da Antonella Clerici a Renzo Arbore.