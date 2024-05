Alessandro Borghi è un corsaro con l'eyeliner nella prima immagine del biopic su Cervantes

Hanno preso il via le riprese di The Captive (Il prigioniero), epopea storica diretta da Alejandro Amenábar che racconta la rocambolesca giovinezza dell'autore di Don Chisciotte Miguel de Cervantes. Tra le tante avventure vissute, Cervantes fu prigioniero di corsari ottomani e a interpretare il suo rapitore è un affascinante ed esotico Alessandro Borghi, il cui look viene anticipato da Variety nella prima foto esclusiva della produzione a fianco di Julio Peña, che interpreta lo scrittore spagnolo.

Se Julio Peña, nella foto, ha un aspetto elegante, ma sporcizia e usura degli abiti indicano chiaramente i segni del rapimento, a colpire è il look di Alessandro Borghi, con gli abiti dai colori sgargianti e gli occhi bistrati alla maniera di Jack Sparrow.

The Captive: Alessandro Borghi e Julio Pena nella doppia immagine diffusa da Variety

Una maxiproduzione per un avventuroso biopic

The Captive è incentrato sulla storia di Miguel de Cervantes, l'autore dell'iconico romanzo Don Chisciotte. La produzione ha un budget di 15 milioni di dollari, e il film verrà girato in Spagna, tra Valencia, Alicante e Siviglia. La Walt Disney Studios Motion Pictures è pronta a distribuire il film in Spagna il prossimo anno.

La storia si svolge ad Algeri nel 1575 quando Miguel De Cervantes, un ventottenne soldato della Marina spagnola ferito, viene fatto prigioniero dai corsari ottomani. Di fronte al ticchettio dell'orologio, lo attende una morte crudele se i suoi compatrioti non pagheranno presto il suo riscatto, ma all'interno della sua cella, Cervantes scopre un rifugio sorprendente: l'arte della narrazione.