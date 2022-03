Alessandro Borghese, il suo ristorante a Venezia apre i battenti: tutti i dettagli

Alessandro Borghese apre un nuovo ristorante a Venezia: lo chef, come ha rivelato al Corriere della Sera, ha risposto ad un bando del comune della città lagunare, emanato nel 2019. La nuova struttura occuperà una parte del palazzo che ospita il casinò di Venezia e l'inaugurazione è prevista per la fine del mese di aprile. Ecco tutti i dettagli, dal menù al target a cui si rivolgerà il ristorante.

Lo chef Alessandro Borghese ha aperto il suo primo ristorante a Milano nel 2017, chiamandolo 'Il lusso della semplicità', stesso nome destinato alla sua nuova creatura veneziana. Un progetto che parte da lontano, durante una cena di beneficenza organizzata dal sindaco Luigi Brugnaro: "quella sera ho scoperto che il Comune aveva lanciato un avviso esplorativo per affittare parte del palazzo del Casinò a un'attività di ristorazione: ho subito inviato una manifestazione di interesse, e il progetto è stato scelto", ha detto Alessandro al Corriere della Sera.

La struttura si estende su 740 metri quadrati, di cui 400 interni e 340 di giardino che si affaccia sul Canal Grande e occupa il piano terra di Palazzo Ca' Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia. Lo chef nato a San Francisco ha raccontato ad Alessandro Dal Monte come sarà organizzato 'Il lusso della semplicità', che cercherà di ripetere il successo dell'omologa struttura milanese. Orari e menù saranno riadattati alle esigenze della città lagunare: "Apertura dalle 10 con tarda colazione-brunch, pranzo e cena. Sala da 30 posti per il menu gourmet, bistrot da 50 coperti ". Nel menù entreranno i classici di Borghese "dalla cacio e pepe all'agnello alla torba" senza dimenticare i piatti che esaltano il territorio che lo ospita "dalle sarde in saor, bigoli all'anatra, risotto di Gò... Giocherò con i sapori come piace fare a me: cicchetti veneziani con influenze romane e partenopee. Qui sono arrivati ingredienti da tutto il mondo, un cuoco può spaziare. Per gli interni, che hanno molti vincoli, mi sono ispirato alle tinte del Canaletto".

Alessandro Borghese ha scelto anche il target a cui il nuovo ristorante si rivolgerà "La città vive di ristorazione stellata o d'albergo e di proposte turistiche: io voglio rivolgermi a tutti, in modo accessibile", ha concluso lo chef.