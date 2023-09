Alessandro Borghese 4 Ristoranti in Umbria nella seconda puntata, stasera su Sky Uno

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Questa settimana l'iconico van di chef Alessandro Borghese arriverà nel "polmone verde d'Italia" per scoprire la via dell'olio e raccontare una terra ricca di storia e tradizioni, candidata a diventare Patrimonio dell'Umanità Unesco grazie alla produzione del suo tesoro gastronomico più prezioso, l'olio extravergine d'oliva.

Anticipazioni del 10 settembre

La tappa di questa seconda puntata è l'Umbria. Chef Borghese e i quattro sfidanti vestiranno i panni di veri e propri oleo-turisti, i visitatori che giungono in questi luoghi proprio per degustare il rinomato olio umbro. Sono molteplici, infatti, le aziende agricole, le trattorie con frantoio e gli agriturismi che ne esaltano tutte le declinazioni possibili: dalla bruschetta alla carne, dai salumi ai formaggi, senza dimenticare le degustazioni al bicchiere per apprezzarne meglio l'assoluta qualità. Ed è proprio tra queste sfumature di sapori che chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante lungo la via dell'olio umbra. Un percorso che è un vero gioiello naturale custodito nel centro Italia: la via dell'olio umbra si estende per circa 40 km da Spoleto ad Assisi, attraversando anche Spello, Foligno e Trevi, una terra generosa in cui gli alberi di ulivo sono più di 1,5 milioni e vengono coltivati da secoli su ben 90mila ettari di terreno. Ma, seppur re indiscusso delle colture umbre, l'olio extravergine d'oliva è un semplice condimento e trasformarlo nell'ingrediente principale di un piatto è una vera e propria sfida.

I ristoranti umbri in gara