Alessandro Borghese 4 Ristoranti stasera su Sky Uno: Ravenna nella puntata del 7 gennaio

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera alle 21:15 su Sky Uno, e in streaming su NOW, con una nuova puntata. A fare da sfondo al nuovo appuntamento e all'incontro tra mare e pianura, anche sulla tavola, saranno i mosaici dorati e le testimonianze artistiche bizantine.

Ravenna è la quarta tappa di questo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, in onda domenica 7 gennaio 2024. Alessandro Borghese si fermerà nel cuore della Romagna, per andare alla scoperta delle tradizioni culinarie di una città elegante e ricca di storia. L'antica capitale bizantina, che conserva ancora oggi un patrimonio di mosaici unico al mondo, è una meta imperdibile tanto per gli amanti dell'arte quanto della buona cucina. L'inconfondibile spirito romagnolo, infatti, conquista tutti i visitatori e distingue questa terra da tutte le altre.

Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, Ravenna svelerà le sue numerose anime, tutte ugualmente autentiche e unite come le tessere di un mosaico. L'antica città, infatti, vanta anche un'importante storia gastronomica, in parte dovuta alla sua posizione a cavallo tra il mar Adriatico e la Pianura Padana, che garantisce una grande varietà di piatti tipici: dalle tagliatelle al ragù ai passatelli, dal coniglio al piccione, dalla saraghina al castrato, alla pasta fresca - spesso ripiena - che è una vera e propria istituzione. Fra trattorie ruspanti, location chic, locali antichi e osterie che strizzano l'occhio al futuro, chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante nel centro storico di Ravenna.

"Antica Bottega di Felice" con Roberto: ristorante rustico con bottega specializzata in salumi e formaggi tipici, è una location accogliente e genuina, anche grazie alla famigliarità del servizio. Roberto è il titolare assieme alla moglie Eritrea. Lei lavora in cucina, mentre lui accoglie i clienti. Il ristorante propone una cucina tipica romagnola con un menù classico e prodotti fatti in casa, per riportare sulla tavola "la cucina della nonna" grazie a semplicità e genuinità. Non sopporta il pressapochismo nel servizio e la poca disponibilità, mentre è più incline a perdonare un piatto uscito male.

"Trattoria Al Cerchio" con Letizia: questa tradizionale trattoria romagnola, fondata nel 1944, ancora oggi mantiene lo spirito e i sapori della vecchia Romagna, con una location semplice e accogliente. Letizia è la titolare: cresciuta all'interno del locale aperto dai genitori, porta avanti con fierezza e passione l'attività di famiglia occupandosi della sala. Questa giovane mamma e imprenditrice è sensibile, docile e genuina. Si definisce una "guerriera dall'animo buono" perché con lei si crea sempre un clima disteso. Propone una cucina con menù casalingo. Sarà una concorrente moderata, attenta a non cadere nella tentazione della strategia.

"Corte Cabiria" con Luciano: aperto nove anni fa con un nome che richiama il territorio e Fellini, nasce dall'unione con il Cabiria Wine Bar, vecchio locale per aperitivi. In questo ex pollaio il tempo sembra essersi fermato: un'ampia vetrata illumina la sala interna, arredata con gusto ed eleganza. Luciano è l'addetto alla sala, un uomo sempre alla ricerca di nuovi stimoli, che si definisce "un po' acido e rompi scatole". All'interno del locale tutto deve sempre essere in ordine perché a suo parere la sensazione di benessere scaturisce quando è tutto sistemato nel modo giusto. La cucina proposta, sia di carne che di pesce, è mediterranea con forti richiami alla tradizione romagnola, come per le materie prime e la pasta fatta in casa. C'è però una forte sperimentazione delle tecniche di cottura e negli accostamenti degli ingredienti.