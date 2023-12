Alessandro Borghese 4 Ristoranti stasera su Sky Uno: l'Oltrepò Pavese nella puntata del 24 dicembre

"Ristorante Vino dei frati" con Beatrice: con una bellissima terrazza panoramica affacciata sui vigneti che consente allo sguardo di perdersi all'orizzonte, il locale sorge a Rovescala (Pavia), nel cuore dell'Oltrepò Pavese al confine con l'Emilia-Romagna. Beatrice, chef e titolare del locale, è una donna precisa e metodica, ma anche schietta e sincera. Senza paura di criticare gli avversari, ama restare nei limiti di un gioco leale e di una competizione sana. Il suo forte background economico-finanziario le permette di gestire il ristorante in modo dinamico e funzionale dal punto di vista amministrativo. La sua cucina, invece, si contraddistingue per piatti stagionali e prodotti di altissima qualità, con un menù ricercato improntato sulla tradizione e su influenze di regioni differenti.

"Agriturismo Boccapane" con Andrea: una location rustica a Colli Verdi (Pavia), immersa in un ambiente collinare che permette ai clienti di respirare l'essenza del territorio in un contesto in cui uomo e natura ritrovano il piacere di incontrarsi. Genovese d'origine, Andrea è rimasto incantato dall'Oltrepò Pavese durante un weekend romantico con la moglie, che ha condiviso con lui la scelta di cambiare vita e di mettere le radici lavorative in un'ex dimora contadina dismessa risalente al '900, che hanno ristrutturato completamente. Chef e titolare del locale, Andrea intrattiene i clienti e spadella dietro ai fornelli, proponendo una cucina tipica del territorio con ricette classiche e prodotti locali. È una persona solare, serena e tranquilla, che raramente perde la pazienza.

"Cà del Monte" con Anna: all'interno di un casolare in mattoni che domina il paesaggio a Cecima (Pavia), il locale sorge a 700 metri d'altezza tra la valle Staffora e la val Curone, al confine tra Lombardia e Piemonte, offrendo così panorami mozzafiato sulle colline e i monti circostanti. Piemontese d'origine ed ex impiegata di Buccinasco, Anna si è resa protagonista di un vero cambio vita: insieme al marito, ha deciso di trasferirsi in queste terre per prendere in gestione un piccolo hotel con ristorante, di cui è cuoca e titolare. Ama definirsi una casalinga 2.0 perché propone una cucina tradizionale con un tocco di originalità: cuoce tutto sottovuoto e a bassa temperatura. I suoi piatti spaziano dalla cucina lombarda e piemontese a quella tipica dell'Oltrepò. È una donna pacata, ma al contempo testarda e coraggiosa.