Alessandro Borghese 4 Ristoranti stasera su Sky Uno: la Calabria nella puntata del 17 settembre

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera alle 21:15 su Sky Uno, e in streaming su NOW, alla scoperta del luogo in cui leggenda e realtà si incontrano e dove i miti sembrano prendere vita seguendo il ritmo delle onde del mare che si infrangono sulla roccia.

La terza tappa di questo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti è la Costa degli Dei, in Calabria. Nella puntata di domenica 17 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, l'inconfondibile van di chef Alessandro Borghese percorrerà uno dei tratti costieri più belli d'Italia, da Pizzo Calabro a Nicotera, passando per Tropea e gli scorci mozzafiato a picco sul Mar Tirreno. La nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia sarà un tripudio di sapori e una festa per il palato. Questa lunga costa rocciosa, infatti, custodisce numerosi piccoli centri che vantano una ricchezza storica e culinaria rara: dalla piccantezza del peperoncino e dell'nduja di Spilinga al dolce tartufo di Pizzo, dalla soppressata alle polpettine di vitello fritte denominate vrasciole, senza dimenticare la stroncatura, una pasta di grano duro con acciughe, capperi, olive nere, pane tostato e peperoncino, e soprattutto la deliziosa cipolla rossa di Tropea.

Ritenuta l'antica dimora delle divinità, solcata anche da Ulisse durante il suo viaggio e punta di diamante dell'ex Magna Grecia, la Costa degli Dei rappresenta anche l'incontro tra la maestosità delle montagne e il turchese del mare cristallino, un dualismo che si ritrova anche in cucina. Non è facile, infatti, individuare quali sono i piatti che meglio raccontano la mescolanza di ambientazioni e tutte le sfumature dei sapori che caratterizzano la Calabria.

I ristoranti in gara del 17 settembre