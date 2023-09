Alessandro Borghese 4 Ristoranti stasera su Sky Uno: Ascoli Piceno nella puntata del 24 settembre

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera alle 21:15 su Sky Uno, e in streaming su NOW. L'iconico van è finito nelle Marche per scoprire come si è rinnovata la proposta culinaria di una città famosa per per le sue torri, i suoi proverbi e il travertino.

La quarta tappa di stagione è Ascoli Piceno. Nella nuova puntata le quasi 200 torri che svettano in città accompagneranno chef Borghese e i quattro ristoratori in un viaggio tra presente e passato, con uno sguardo diretto al futuro. Ascoli, non a caso, è denominata "la città delle cento torri" grazie alle molteplici costruzioni campanarie, gentilizie e di guardia che svettano sugli storici palazzi in pietra e in travertino del centro storico, in una città che è equidistante da mare e montagna. Altra definizione di questo centro marchigiano è "la città parlante" perché nel corso dei secoli i suoi abitanti hanno inciso proverbi e modi di dire sui palazzi e sulle colonne, con sempre un pizzico di verità e una velata ironia. Qua le stradine non vengono chiamate vie ma "rue", come la suggestiva rua delle Stelle che costeggia per un lungo tratto il corso del fiume Tronto. Tra torri e, appunto, rue, chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante moderno di Ascoli Piceno.

I ristoranti in gara del 24 settembre