Alessandra Mastronardi nella bufera: l'assenza al funerale di Antonello Fassari scatena gli haters sui social

L' assenza di Alessandra Mastronardi ai funerali di Antonio Fassari non è passata inosservata. A salutare il celebre attore e comico infatti, c'era l'intero cast dei Cesaroni, mentre non erano presenti né Elena Sofia Ricci, che si trova in Giappone, né la Mastronardi.

Se però della Ricci è circolata la foto di una corona di fiori a suo nome, non vi è stata alcuna traccia della Mastronardi. E i commenti social non hanno tardato ad arrivare.

Le critiche social

Matteo Branciamore ed Alessandra Mastronardi in una scena de I Cesaroni 4

In passato l'attrice ha più volte sostenuto che non avrebbe avuto senso ritornare nel ruolo di Eva Cudicini, tanto che poi non sarà presente nella nuova serie dei Cesaroni in lavorazione. Perciò la sua assenza al funerale di Antonello Fassari, svoltosi martedì mattina, è stata interpretata come un voler rinnegare il proprio passato.

Nel giro di poche ore, i commenti si sono moltiplicati, al punto che, dopo un po', è stata la stessa attrice a rispondere. Alessandra Mastronardi ha infatti scritto un commento al vetriolo, rimandando al mittente le accuse e ribadendo che i rapporti con i membri del cast sono affare privato.

La risposta di Alessandra Mastronardi: "Il nostro rapporto è di esclusiva intimità"

Claudio Amendola ed Alessandra Mastronardi ne I Cesaroni 4

L'attrice è intervenuta nel profilo Instagram di una pagina fan a lei dedicata, dove ha scritto: "I vostri commenti offensivi offensivi in merito alla mia assenza ad un funerale di una persona a me molta cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, chiedendo addirittura una spiegazione, mi lasciano senza parole. Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast è una cosa di esclusiva intimità. Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte".

"Trovo di cattivo gusto tutto questo - ha concluso - specialmente spostare l'attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato".