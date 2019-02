Alessandra Mastronardi difende Aziz Ansari dalle accuse di molestie sessuali

L'attrice Alessandra Mastronardi ha difeso la star di Master of None Aziz Ansari dalle accuse di molestie sessuali, mentre l'attore sta preparando il suo primo tour internazionale di stand-up comedy.

A inizio 2018 Aziz Ansari è stato accusato da una donna di averla costretta ad avere un rapporto sessuale non completo, il report - pubblicato nel periodo delle forti rivelazioni ai tempi di #MeToo - ha diviso le opinioni, tra chi ha affossato l'attore e chi ha trovato le accuse ridicole. Ora Alessandra Mastronardi, che interpreta Francesca nella seconda stagione di Master of None, lo ha difeso in un'intervista con RadioTimes.com:

"Credo sia stato solo un appuntamento andato male. Bisogna capire davvero cos'è successo e cosa sta pensando il giudice, altrimenti non è molto definita la linea tra ciò che è il bene e ciò che è il male. Onestamente, credo sia poco rispettosa questa situazione rispetto alle persone che hanno avuto ben più di un appuntamento andato male. Sono completamente dalla sua parte."

L'articolo di accusa è stato pubblicato su Babe.net, in cui una donna di 23 anni, chiamata Grace, ha accusato Aziz di essersi approfittato di lei nel suo appartamento, ignorando le sue richieste verbali di "sconforto". Netflix ha confermato di voler continuare a lavorare con l'attore per la terza stagione di Master of None, anche se ancora non è stata dichiarata nessuna data ufficiale. Alessandra ha dichiarato che sarebbe ben felice di tornare per i nuovi episodi:

"Non abbiamo ancora parlato della terza stagione di Master of None. L'ultima volta che ci siamo sentiti si stava occupando del tour, che sta portando in giro in America ora. Lui fa così, va in tour, gli vengono le idee e poi scrive lo show."