Alessandra Celentano sulla vittoria di Sarah Toscano ad Amici 23: "Sono rimasta basita, non cambio idea..."

Nuovo appuntamento con La Volta Buona su Rai 1: questo pomeriggio nel salotto televisivo di Caterina Balivo si sono accomodati numerosi personaggi del mondo dello spettacolo come l'attore Sergio Assisi e Alessandra Celentano. La maestra di ballo di Amici di Maria De Filippi, che ha commentato la vittoria di Sarah Toscano, la cantante di Lorella Cuccarini.

Alesandra Celentano commenta la vittoria di Sarah Toscano

Il talent show ha chiuso i battenti lo scorso 18 maggio, con la finale del programma a cui hanno partecipato sei allievi, quattro cantanti e due ballerini, Dustin e Marisol, entrambi voluti nella scuola dalla Celentano. Oggi la maestra di danza più temuta della televisione ha svelato cosa ha pensato quando ha letto il verdetto del pubblico che ha dato la vittoria a Sarah Toscano.

Dustin e Marisol, gli allievi di Alessandra Celentano

"Sono rimasta basita" ha detto la Celentano, spiazzando i numerosi fan della cantante di Lorella Cuccarini. "Sarah ha vinto la categoria canto e la trasmissione, poi c'è Marisol. Guarda, io sono basita. Chiaro che per me dovevano vincere Marisol e Dustin, rimango di questa opinione", ha chiarito la maestra che quindi, non ha voluto criticare la vittoria della Toscano, ma semplicemente rimarcare la bravura dei due suoi pupilli.

A conferma di questo, subito dopo, Alessandra Celentano ha speso delle belle parole per la vincitrice del talent: "Devo dire che Sarah ha un timbro che a me piace molto, mi ha fatto piacere che abbia vinto lei perchè ha fatto veramente un percorso eccellente. Inoltre è una bravissima ragazza, giovane, fresca, internazionale. Insomma, La sua vittoria ci sta assolutamente".

La maestra ha trovato anche il modo di difendere i cantanti dalle accuse di Filippo Nardi, anche lui ospite del programma, che ha accusato i ragazzi di avere una pronuncia terribile quando si esibiscono in inglese. "Non sono d'accordo", ha subito affermato Alessandra Celentano, sottolineando l'impegno costante degli allievi del talent show.