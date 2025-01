Alec e Hilaria Baldwin alle prese con figli, problemi e il processo all'attore nel trailer di The Baldwins

Alec Baldwin e la sua famiglia sono al centro di un nuovo show in arrivo il 23 febbraio sugli schermi americani di TLC e Max, di cui è stato condiviso il trailer.

Nel video pubblicato online ci sono alcune anticipazioni delle situazioni che verranno raccontate nelle puntate, tra cui l'incidente mortale avvenuto sul set del western Rust in cui ha perso la vita Halyna Hutchins, direttrice della fotografia del film.

Cosa racconterà lo show televisivo

The Baldwins mostrerà la vita quotidiana della famiglia dell'attore e nel primo episodio Alec e sua moglie Hilaria festeggiano il nono compleanno del loro figlio maggiore, Rafael, decidendo di allontanarsi dalla città e immergersi nella natura. I festeggiamenti devono tuttavia fare i conti con l'incertezza legata al processo che vede imputato Alec Baldwin per la morte avvenuta sul set del film di cui è protagonista.

Ecco il trailer:

Cosa offrirà The Baldwins

I Baldwin hanno dichiarato in un comunicato: "Questa serie regala agli spettatori uno sguardo alla nostra vita come famiglia: i momenti belli, quelli brutti, gli attimi folli e tutto il resto. Speriamo che gli spettatori entrino in connessione con le nostre esperienze e con l'amore che condividiamo. Girare lo show è stato un percorso fantastico e siamo orgogliosi di avere TLC come partner nel raccontare la nostra storia".

Alec Baldwin: cadono le accuse di omicidio colposo, il pubblico ministero ritira l'appello

TLC ha invece aggiunto che lo show mostrerà Alec Baldwin e sua moglie mentre affrontano le responsabilità come genitori, la fama, i momenti di gioia e di caos, offrendo quindi un ritratto onesto della loro vita distante dai riflettori.

Nelle puntate, inoltre, l'attore e Hilaria affronteranno tematiche importanti come la salute mentale e le responsabilità che hanno come genitori, dovendo impegnarsi nella crescita dei loro figli.