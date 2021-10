Alec Baldwin, nuovi dettagli dal set: l'addetta alle armi non si sentiva pronta per il ruolo

A poche ore dalla tragedia avvenuta sul set di Rust, dove Alec Baldwin ha accidentalmente colpito e ucciso l'addetta alla fotografia Halyna Hutchins con un colpo di pistola, emergono nuovi dettagli sull'accaduto. A quanto pare, la responsabile delle armi, ovvero la giovane Hannah Gutierrez-Reed, non si sentiva pronta per il delicato ruolo.

Questa settimana, il mondo del cinema (e non solo) è rimasto sotto shock a seguito di una di quelle notizie che, soprattutto alla fine del 2021, non si vorrebbero più sentire. Un colpo di pistola, sparato accidentalmente da Alec Baldwin sul set del film Rust, ha ucciso la giovane direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Un mix di incredulità e disperazione hanno travolto non solo l'attore statunitense, ancora sconvolto dall'accaduto, ma anche i tantissimi che ad oggi si chiedono come possa accadere una cosa del genere in un ambiente tanto controllato come il set cinematografico.

I dettagli che, col passare delle ore, continuano ad emergere, non migliorano la situazione: sembrerebbe infatti che l'addetta alle armi da fuoco, ovvero la 24enne Hannah Gutierrez-Reed, non si sentisse particolarmente pronta per il ruolo. Durante un suo recente intervento in un podcast, infatti, Gutierrez-Reed aveva ammesso di aver maturato pochissima esperienza come responsabile delle armi, lasciando intendere di non essere particolarmente convinta di questo nuovo incarico. L'indiscrezione è stata riportata dalla BBC, tramite il Los Angeles Times. Questo aveva addirittura spinto alcuni elementi della troupe ad allontanarsi dal set del film diretto da Joel Souza, proprio perché si sentivano insicuri per la presenza di armi controllate da un'addetta poco esperta.

Ricordiamo che il terribile incidente ha coinvolto anche Souza, rimasto ferito durante l'accaduto. Il regista ha rotto il silenzio, ricordando Halyna Hutchins, rimasta uccisa a soli 42 anni. Souza ha dichiarato: "Era gentile, aveva un talento incredibile e mi ha sempre spinto a fare meglio". Insomma, un'immane tragedia che ha segnato in maniera profonda e indelebile tutti coloro che si trovavano sul set del film. A qualche ora dal tragico evento, Alec Baldwin ha dichiarato: "Non ci sono parole per esprimere il mio shock e la mia tristezza riguardanti il tragico incidente che ha tolto la vita di Halyna Hutchins, una moglie, una madre e una collega profondamente ammirata da tutti noi". L'attore non ha condiviso i dettagli di quanto accaduto, aggiungendo: "Sto collaborando completamente con la polizia per fare chiarezza su come è avvenuta questa tragedia e sono in contatto con suo marito, ho offerto il mio sostegno a lui e alla sua famiglia. Il mio cuore è spezzato per suo marito, il loro figlio, e per tutti quelli che conoscevano e amavano Halyna".