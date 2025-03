Alec Baldwin, la moglie Hilaria svela: "Il giorno dopo la morte di Halyna Hutchins si voleva uccidere"

La star era distrutta per la tragica fine della direttrice della fotografia del suo film Rust, causata da un colpo partito dalla sua pistola di scena.

La moglie di Alec Baldwin, Hilaria, ha raccontato nel nuovo episodio della serie reality The Baldwins la disperazione del marito il giorno dopo la tragica sparatoria sul set di Rust.

La morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins ha scioccato l'attore e produttore del film, che ha avuto anche pensieri suicidi dopo l'accaduto.

La reazione di Alec Baldwin raccontata dalla moglie

"È stato un evento molto traumatico per tutti coloro che erano in quella stanza, e per chiunque fosse coinvolto" ha dichiarato la signora Baldwin. Ad un'amica, la moglie dell'attore ha svelato un dettaglio drammatico.

"L'altro giorno ho trovato alcuni messaggi tra noi, risalenti al giorno dopo l'incidente. Mi ha detto che voleva uccidersi" ha confessato Hilaria Baldwin.

Alec Baldwin soffre di stress post-traumatico

Hilaria Baldwin aveva raccontato che il marito soffre di stress post-traumatico:"Ha il senso di colpa del sopravvissuto. È stato coinvolto in qualcosa che nessuno potrebbe mai immaginare, quindi torna sempre con la mente a quel giorno. Vorrebbe che fosse successo a lui".

Il 21 ottobre 2021, Halyna Hutchins è morta e il regista di Rust Joel Souza è rimasto ferito quando un'arma del set, utilizzata da Alec Baldwin in una scena ha sparato un colpo vero.

Il caso contro Baldwin è stato in seguito archiviato e non potrà essere riaperto dopo che la polizia e i pubblici ministeri sono stati ritenuti colpevoli di aver commesso una violazione di una normativa. Hannah Gutierrez-Reed è stata giudicata colpevole di omicidio colposo involontario mentre David Halls, primo assistente alla regia ha deciso di patteggiare.