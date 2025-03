Alec Baldwin interrompe la moglie sul red carpet, la reazione innervosita di lei non si fa attendere

Helena Baldwin, ex istruttrice di yoga e moglie di Alec Baldwin, ha perso la pazienza con il marito durante un'intervista sul red carpet ad un recente evento pubblico.

Nel corso della chiacchierata con la stampa, la signora Baldwin stava cercando di spiegare in che modo il reality The Baldwins abbia influenzato il modo in cui crescono i loro figli.

Alec Baldwin zittito dalla moglie Helena Baldwin

"Ogni genitore sa che la routine è fondamentale. O meglio, è la regina o il re. La routine è la chiave, diciamo così" ha scherzato Alec Baldwin "La routine è essenziale".

Helena Baldwin ha confermato e ha cercato di aggiungere il suo punto di vista, prima di essere continuamente interrotta dal marito con frasi come 'Come si dice essenziale in spagnolo?', 'Sei così bella', 'Non mi hai deluso', spingendo la moglie ad interrompere l'intervista:"Mi stai distraendo in questo momento. Perché? Perché mi stai distraendo? Mio Dio, mi stai infastidendo, smettila. Non è carino, mi stai distraendo. Me ne vado da questa intervista".

A quel punto, con un gesto scherzoso, Alec Baldwin si è allontanato, permettendo alla moglie di concludere il proprio pensiero:"Torniamo indietro. È tutta una questione di routine. Ogni giorno cerchiamo di avere una routine stabile ma accadono sempre cose imprevedibili, com'è normale che sia".

La famiglia Baldwin sotto i riflettori

Con il reality show The Baldwins, la famiglia di Alec e Helena Baldwin hanno portato sotto i riflettori la propria famiglia. I coniugi si sono conosciuti in un ristorante di New York nel 2011, e si sono sposati l'anno successivo.

Alec Baldwin in una scena di Correndo con le forbici in mano

Oltre ad Ireland Baldwin, la figlia che Alec Baldwin ha avuto con Kim Basinger, nel 1995, l'attore ha sette figli insieme ad Helena: Carmen Gabriela (11 anni), Rafael Thomas (9 anni), Leonardo Angel Charles (8 anni), Romeo Alejandro David (6 anni), Eduardo Pao Lucas (4 anni), Maria Lucia Victoria (4 anni) e Ilaria Catalina Irena (2 anni).