Alec Baldwin: "Dopo l'incidente sul set di Rust sono stato licenziato da vari progetti"

Alec Baldwin ha svelato di essere stato licenziato da vari progetti a causa dell'incidente mortale avvenuto sul set di Rust.

La produzione del western diretto da Joel Souza è stata, ovviamente, sospesa e non è ancora chiaro se verrà mai conclusa.

Le riprese di Rust si stavano svolgendo in New Mexico con la regia di Joel Souza e Alec Baldwin era coinvolto come protagonista e produttore esecutivo. Nel cast c'erano anche Travis Fimmel e Jensen Ackles.

Il 21 ottobre 2021 Baldwin ha impugnato un revolver che gli era stato consegnato dal team del film dopo aver dichiarato che non c'erano proiettili al suo interno. Durante le prove di una scena, purtroppo, è partito un colpo d'arma da fuoco che ha ferito il regista Joel Souza e ha colpito, uccidendola, Halyna Hutchins, che lavorava come direttore della fotografia.

Baldwin, intervistato da CNN, ha parlato delle conseguenze di quanto accaduto sulla sua carriera: "Sono stato licenziato da un altro progetto ieri. Ero totalmente pronto per andare a girare un film, salire a bordo di un aereo... Ho parlato per mesi con queste persone e ieri mi hanno detto che non vogliono fare questo film con me a causa della situazione".

Alec ha ribadito più volte che quanto accaduto è stato un incidente e non si ritiene responsabile. L'attore è stato criticato per aver dichiarato che vorrebbe concludere le riprese del film in onore di Hutchins ed è stato criticato molto duramente per essere tornato al lavoro dopo pochi mesi dall'incidente, oltre ad aver dovuto cancellare il suo account Twitter dopo un'intervista sull'incidente durante la quale dichiarava di essere convinto di non aver premuto il grilletto.

La star ha ribadito: "C'è semplicemente un torrente di persone che mi attaccano senza conoscere i fatti. Se non avessi mia moglie non so dove sarei ora... Se non l'avessi probabilmente avrai abbandonato il lavoro, mi sarei ritirato, sarei scomparso, avrei venduto tutto quello che ho, preso una casa nel mezzo del nulla e semplicemente trovato qualche altro lavoro, magari in campo immobiliare".