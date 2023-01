Alec Baldwin chiede ai fan di seguire sua moglie su Instagram: i follower lo distruggono nei commenti (VIDEO)

Alec Baldwin ha chiesto ai suoi fan di seguire sua moglie Hilaria su Instagram e i follower lo hanno pesantemente criticato nella sezione commenti. La Baldwin ha recentemente festeggiato il suo 39esimo compleanno e suo marito ha avuto bisogno dell'aiuto dei fan per farle raggiungere 1 milione di follower su Instagram.

Alec ha pubblicato un video sul proprio account per il suo compleanno, chiedendo ancora una volta ai fan di seguire sua moglie. La sua strategia ha avuto successo, poiché Hilaria è riuscita a superare il milione sulla sua pagina ma considerata la brutalità di alcuni commenti, questo gesto potrebbe aver avuto un costo molto alto.

Quando si scorre la sezione dei commenti sul post Instagram dell'attore di The Departed - Il bene e il male, si leggono messaggi come questo: "Per favore, seguite mia moglie su Instagram. È molto importante. Oh... un'altra cosa... è bello venire a sapere che quel giocatore di football di Buffalo sta meglio, non ricordo il suo nome... Mai sentito niente di più superficiale in vita mia."

"Mi piace e numero di follower equivalgono alla felicità per voi due? Insegnerete anche ai vostri figli a basare la loro autostima sui social media? Mio Dio... è inquietante", e ancora: "Potreste gentilmente spiegarmi la rilevanza di 1 milione di follower. Ero una tua fan una volta, ma questo è troppo narcisistico."