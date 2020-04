Aldo, Giovanni e Giacomo: il video messaggio di auguri di Giacomo ai suoi ex colleghi infermieri

Giacomo Poretti, membro dell'amato trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ha voluto mandare un messaggio agli infermieri, suoi ex colleghi, che stanno lavorando anche a Pasqua per stare vicino ai pazienti in questo difficile periodo causato dalla lotta contro il Coronavirus. Ecco il video.

L'apprezzato comico ha infatti lavorato a lungo, oltre dieci anni, nel campo della medicina prima di intraprendere un'altra fortunata carriera che l'ha portato a teatro, in tv e sul grande schermo, dove da poco era stato distribuito Odio l'estate.

L'attore, nel filmato, ricorda tutte le categorie professionali che conosce molto bene, essendo arrivato ad avere il ruolo di caposala in ospedale dopo aver fatto tutte le tappe necessarie nel mondo medico. Giacomo ha quindi dichiarato: "So bene le vostre fatiche, ci ho lavorato 11 anni con tante altre malattie, che oramai sembrano vecchie in confronto a questo bastardo di virus, a questa carogna".

L'attore e comico ha poi proseguito dichiarando: "Il mio è un saluto di comprensione. Per quanto non faccia più il vostro lavoro da decenni, capisco bene la fatica, la fatica dei turni, e la delusione dell'impotenza di fronte a situazioni che voi avete vissuto".

Nel video condiviso sulla pagina ufficiale di Aldo, Giovanni e Giacomo ha quindi concluso: "Io vi invio un augurio di Buona Pasqua. Pasqua è un passaggio, la resurrezione. Quindi auguro a voi infermieri, di ogni 'razza e stirpe', una buona Pasqua dal vostro vecchio caposala".