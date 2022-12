Che Tempo che Fa, Aldo, Giovanni e i consigli antinfluenzali a Giacomo: "Sanguisughe e Perette"(VIDEO)

Aldo e Giovanni sono stati tra gli ospiti di Che Tempo che fa del 18 dicembre 2022: Giacomo, il terzo componente del trio comico, era in collegamento da casa. L'attore è rimasto vittima dei consigli antinfluenzali dei suoi amici e colleghi. Aldo, Giovanni e Giacomo sono i protagonisti de Il grande giorno, in uscita il 22 dicembre con Medusa Film.

Il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo che in oltre trent'anni di carriera ha conquistato il pubblico italiano con personaggi come 'I bulgari', Tafazzi, Ajeje Brazof e Johnny Glamour, sono stati ospiti di Fabio Fazio, anche se Giacomo Poretti ha dovuto restare a casa, e collegarsi da remoto, a causa della febbre.

L'attore si è presentato davanti al video con il termometro in bocca, vittima subito della battuta di Giovanni: "Spero che non l'abbiano usato in altro modo". Giacomo ha la stessa temperatura da ieri, anche se sta seguendo i consigli di Giovanni: "Mi ha detto di prendere camomilla e rabarbaro". Aldo invece gli ha suggerito: "Fatti una peretta e usa le sanguisughe"

Durante l'intervista, Giacomo ha continuato a tossire tanto che Aldo "Pur di non vederlo soffrire", gli ha suggerito "Fai finta che non ti funzioni il computer". Giacomo ha rivelato che ci aveva già provato in precedenza, prima del collegamento: "Secondo me Fazio ha i servizi segreti, non riesco a staccare internet". Fabio, come sempre, si è prestato da spalla e ha ribattuto: "Abbiamo inaugurato stasera la tv del dolore, non l'ho mai fatta per quarant'anni ma adesso mi piace. Guarda come soffre Giacomo, bello!". La puntata è disponibile su Raiplay.

La sinossi de Il Grande Giorno recita: Giacomo e Giovanni si stanno preparando a festeggiare il matrimonio dei loro figli, Caterina ed Elio. Amici fin dai tempi della scuola, i due hanno organizzato festeggiamenti per tre giorni con un vero e proprio "Riccardo Muti" del catering alla guida dei banchetti. Tuttavia l'aria festiva è offuscata dalla presenza di Aldo, il nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni. Aldo si abbatte sui festeggiamenti come un tornado, scatenando una serie di disastrosi ed esilaranti incidenti. Giacomo e Giovanni cercano di salvare il salvabile ma alla fine, sotto l'impeto caotico di Aldo si scopriranno delle crepe che mettono a rischio l'amicizia dei futuri consuoceri, i loro matrimoni e non solo.