Aldo, Giovanni e Giacomo, nuovo film in arrivo: "Non ci siamo sciolti"

Aldo, Giovanni e Giacomo torneranno nei cinema con un nuovo film: l'annuncio, avvenuto via Facebook, rivela inoltre che il regista del progetto sarà Massimo Venier, già impegnato dietro la telecamera in occasione degli altri successi cinematografici del trio di comici, come Tre Uomini e una gamba e Tu la conosci Claudia?.

Le star hanno infatti colto l'occasione per commentare le insistenti voci di un possibile allontanamento dopo oltre due decenni di carriera insieme scrivendo: "Per celebrare i nostri 25 anni insieme (nel 2016) abbiamo fatto di tutto: un libro, un tour, un film, mancava solo di riaprire il Paradiso della Brugola.

Poi ci siamo presi una pausa. Ma di star con le mani in mano, alla fine, nessuno ha avuto davvero voglia: Giovanni ha scritto un libro e Giacomo uno spettacolo teatrale. Pensavamo che Aldo sarebbe rimasto in casa a dormire e a mangiar peperonata, invece ha scritto un film da protagonista. NON CI POSSO CREDERE! Questo è lo scoop!!".

Il post prosegue con un invito ai fan: "Quindi, una volta per tutte, fatevene una ragione: IL TRIO NON SI SCIOGLIE! E' sempre unito e fa il tifo per Aldo e per il suo nuovo film e ci piacerebbe che anche voi faceste il tifo per Aldo insieme a noi... perchè si è fatto un mazzo così e se lo merita proprio!".

La parte finale dell'annuncio è però quella maggiormente apprezzata e attesa dai tanti fan del trio: "E se poi volete una nuova notizia, vi accontentiamo subito: ABBIAMO GIA' PRONTO IL NOSTRO NUOVO FILM! Tutti insieme appassionatamente, con un vecchio amico alla regia, Massimo Venier. Ma è ancora un segreto, non ditelo a nessuno".

Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli relativi al progetto o alla storia al centro del lungometraggio e non resta he attendere per scoprire quali esilaranti avventure hanno ideato i tre comici italiani.