Aldo, GIovanni e Giacomo: "Ho avuto il Covid-19 anche io", svela Poretti

Giacomo Poretti ha contratto il Covid-19. Anche l'attore comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo ha dovuto combattere contro il subdolo virus che tiene ancora il mondo sotto scacco, e ha raccontato la sua esperienza in un'intervista con il Corriere della Sera.

Giacomo Poretti ha capito che qualcosa non andava nei primi giorni di marzo quando, dopo una settimana passata in montagna, ha cominciato ad accusare quei sintomi che hanno subito lasciato poco spazio a dubbi. "Accusavo tantissima stanchezza: un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti l'idea di come mi sono sentito [...] Suppongo che fosse Covid, non mi è mai venuta una febbre così: 8 giorni di febbre a 39. Il tampone ora è negativo e non vedo l'ora di fare il test di sierologico e sono disposto a donare il plasma. In quella fase nessuno ti mandava in ospedale, ti dicevano di riempirti di tachipirina. Ho passato giorni a controllare il respiro. Io non ho perso il gusto e l'olfatto, mia moglie sì".

Infatti si è scoperta subito positiva anche Daniela Cristofori, che ha avuto febbre però solo per due giorni e ha manifestato sintomi più lievi. "Le donne sono davvero sempre più forti di noi" ha commentato l'attore.

L'esperienza ravvicinata con il virus ha spinto Giacomo Poretti a farsi una promessa: appena le circostanze lo consentiranno porterà a teatro e negli ospedali lo spettacolo da lui scritto "Chiedimi se sono di turno", in cui racconta la propria esperienza come infermiere, durata 11 anni; ma questa volta con un nuovo prologo, aggiornato ai tempi della pandemia da Covid-19. "Sarà un modo per stare vicino a tante donne e tanti uomini che hanno vissuto settimane intere in trincea, ad affrontare un nemico sconosciuto e a doversi occupare di persone malate che, oltre a questo, sono rimaste separate dai loro affetti".