Alberto Sordi segreto: arriva il primo libro sulla vita privata dell'attore

Alberto Sordi segreto, il primo libro sulla vita privata del grande attore scritto dal cugino Igor Righetti, uscirà il 30 marzo, in attesa che le librerie riaprano, sul sito dell'editore Rubbettino con sconto e con le copie autografate dall'autore nonché in versione eBook in tutti gli eBookstore online.

"A quei familiari che gli erano più vicini, così come alla sua segretaria storica Annunziata Sgreccia, alla contessa Patrizia de Blanck con la quale ebbe una love story nei primi anni Settanta, al medico di fiducia della famiglia dal 1992 al 2011 nonché grande amico Rodolfo Porzio, Alberto ha sempre detto di voler destinare la sua villa faraonica a orfanotrofio. E Aurelia, l'ultima delle sorelle morta nel 2014 a 97 anni, voleva rispettare il desiderio del fratello". È una delle tante rivelazioni contenute nel primo libro sulla vita privata dell'attore Alberto Sordi segreto, che uscirà il 30 marzo pubblicato da Rubbettino.

A scriverlo è stato chi Alberto Sordi lo ha conosciuto bene e frequentato in tante situazioni familiari e non sul set, per motivi professionali o per interviste ufficiali, ma in quanto cugino: Igor Righetti, parente da parte della madre dell'attore Maria Righetti, giornalista professionista e docente universitario di Comunicazione, autore e conduttore del fortunato programma quotidiano "Il ComuniCattivo" andato in onda per 12 anni consecutivi su Rai Radio 1 con versioni televisive su Rai2 e all'interno del Tg1 libri su Rai1.

La paura del virus non spegne le passioni, specie quella dei milioni di fan di Alberto Sordi per il loro beniamino. Si sente la nostalgia di Alberto in un momento così difficile per l'Italia, si sente la mancanza di una figura come la sua che ci avrebbe aiutato a sorridere, senza banalizzare la paura e l'ansia che il Paese sta vivendo. Sarà forse questo il motivo per cui l'annuncio sui media dell'imminente uscita del libro di Igor Righetti Alberto Sordi segreto (248 pagine, 15 euro) ha destato così tanto entusiasmo testimoniato attraverso i social e i canali della casa editrice. Le misure di prevenzione hanno impedito però all'editore di lanciare il libro in libreria il prossimo 9 aprile, come da programma.

Rubbettino ha tuttavia messo in atto un "piano B" per non deludere le aspettative dei tanti fan dell'Alberto nazionale. Dal 30 marzo il libro con il cd della canzone dedicata ad Alberto Sordi sarà disponibile a questo indirizzo con il 15% di sconto e possibilità di acquisto sia in contrassegno sia con carta di credito, PayPal o Amazon Pay. In esclusiva per questa uscita, le copie in vendita sul sito saranno tutte autografate dall'autore. Sarà anche disponibile in tutti i bookstore online a 8,99 euro l'ebook con l'autografo di Igor Righetti: il primo libro digitale autografato mai realizzato finora. Non appena la situazione lo permetterà, il volume con il cd del brano sarà disponibile in tutte le librerie e i bookstore online.