Pluto TV, marzo 2023: il servizio digitale celebra Alberto Sordi e la comunità LGBTQIA+

A giugno Pluto TV, il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount, celebra il compleanno di Alberto Sordi e propone ai suoi spettatori contenuti di tutti i colori: film, serie tv, show e documentari per assecondare i gusti e le passioni di tutti e per celebrare la comunità LGBTQIA+. Il meglio dell'intrattenimento gratuito è su Pluto TV!

BUON COMPLEANNO ALBERTO SORDI!

Alberto Sordi e Serena Grandi nel film In nome del popolo sovrano

A giugno Pluto TV celebra una delle personalità più amate del cinema italiano: Alberto Sordi. Da lunedì 12 a domenica 18 giugno dalle 21:00 su Pluto TV Cinema Italiano va in onda la rassegna "Tanti auguri Alberto Sordi" per riguardare alcuni dei film più apprezzati del genio italiano. Il primo appuntamento è il 12 giugno con "Amore Mio Aiutami", il giorno successivo va in onda "Bello Onesto Emigrato Australia Sposerebbe Compaesana Illibata", le avventure di Amedeo Foglietti, emigrato in Australia da oltre vent'anni, decide di prendere moglie per corrispondenza.

Mercoledì 14 giugno appuntamento con"Lo scapolo", uno dei classici di Sordi assolutamente da riscoprire. Il giorno del compleanno dell'attore italiano, il 15 giugno, doppio appuntamento con "Il Medico della mutua" e "Il Professor Dott Guido Tersilli". Il ciclo si chiude nel weekend, con tre film imperdibili: "I complessi", "Riusciranno I Nostri Eroi A Ritrovare L'amico Misteriosamente Scomparso In Africa?" e "Detenuto in attesa di giudizio".

È GIÀ ESTATE SU PLUTO TV

L'estate è finalmente qui, e per salutare la stagione più attesa dell'anno, Pluto TV accende due speciali canali: dal 9 giugno VH1+ Summer Vibes, la migliore colonna sonora per la tua estate 2023 con un canale dedicato agli evergreen e ai nuovi successi dell'estate. Dal 16 giugno sarà disponibile The Boat Show il canale dedicato alla nautica internazionale in cui poter guardare regate, grandi eventi e saloni nautici da tutto il mondo.

A GIUGNO LA PROGRAMMAZIONE È ARCOBALENO

Poeti dall'inferno: in scena Leonardo DiCaprio e David Thewlis

Nel mese del Pride Pluto TV celebra tutti i colori dell'amore con una programmazione dedicata: film ed episodi dedicati ai temi LGBTQIA+ degli show più famosi e apprezzati della televisione. Si parte il primo giugno su Pluto TV Film con una selezione di film imperdibili come "Poeti dall'Inferno", "East is East", "Stato di Ebbrezza" e tanto altro. Nel corso del mese, inoltre, verranno proposti gli episodi a tema de "Il Testimone", "South Park" e "Catfish". Ma non è finita qui! Il 2 giugno si accende VH1+ Pride, il canale dedicato a tutti gli artisti che hit dopo hit hanno contribuito a creare un mondo più inclusivo.

CHRISTMAS COUNTDOWN

Con l'estate alle porte è possibile avvertire una certa nostalgia del Natale, ma niente paura: mancano solo sei mesi all'arrivo di Babbo Natale! Per rivivere tutte le emozioni del periodo più gioioso dell'anno, e addolcire l'attesa, il 25 giugno su Pluto TV Film Romantici un'intera giornata dedicata alle commedie natalizie più romantiche della televisione.