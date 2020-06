Alberto Sordi: "Ecco perché non si sposò mai", spiega Christian De Sica

Alberto Sordi ebbe delle relazioni, anche lunghe, ma non si è mai sposato, perché "non voleva un'estranea in casa", così ha detto Christian De Sica in un'intervista a Il Messaggero spiegando il motivo della scelta dell'attore romano, che una volta fu quasi convinto a fare il grande passo da un'austriaca.

Alberto Sordi era molto geloso della sua vita privata e quando qualcuno gli chiedeva come mai non si fosse mai sposato rispondeva che non voleva mettersi un'estranea in casa. Christian De Sica dalle pagine de il Messaggero confessa che questa risposta, seppur ironica, coincideva con il suo carattere. "La sua celebre battuta corrispondeva ai suoi sentimenti ". Sappiamo che Alberto Sordi ebbe una compagna, Andreina Pagnani, e che fu la sua relazione più importante e chiacchierata, considerato che l'attrice era molto più grande di Alberto.

Christian De Sica ha conosciuto molte delle donne che Albero Sordi ha frequentato nel corso degli anni: "Non si fece mancare gli amori e a casa nostra portò parecchie sventole ma alla prima pretesa matrimoniale le scaricava". Carlo Verdone, altro pupillo storico di Alberto Sordi, ospite di Fabio Fazio raccontò un aneddoto sul suo maestro: "Una volta Sordi doveva sposare una signora austriaca. Ma all'ultimo minuto annullò le nozze e mandò il suo segretario da lei a dire 'Signorina, non ci possiamo sposare'. 'Non ci possiamo sposare', al plurale".