Alberto Sordi e Andreina Pagnani: chi era la compagna dell'attore

Molti dei quattro milioni di spettatori che hanno assistito al film in Prima TV Permette? Alberto Sordi, si sono appassionati alla storia d'amore tra Alberto Sordi interpretato da Edoardo Pesce e Andreina Pagnani interpretata da Pia Lanciotti. Scopriamo insieme qualcosa in più della vita personale e professionale della donna che è stata per circa dieci anni la compagna di Sordi.

La storia d'amore con Albero Sordi

Alberto Sordi accanto all'ombra di Comencini

Andreina Pagnani era nata a Roma nel 1906. Nella sua carriera è stata una famosa attrice di tetro e doppiatrice e si è sposata nel 1927, con Federico Franco Pagnani. In Permette? Alberto Sordi i due si conoscono al varietà ma sembra che la realtà sia diversa. Entrambi doppiatori si incontrarono proprio in una sala di doppiaggio, Alberto come sappiamo prestava la voce ad Oliver Hardy. Sordi era di 14 anni più giovane della sua compagna, cosa che suscitò molto scalpore all'epoca. Andreina era già affermata ed aiutò molto l'attore romano all'inizio della sua carriera presentandogli gente del mondo dello spettacolo. La storia tra i due è durata circa nove anni, il rapporto già incrinatosi col tempo, finì quando l'attrice seppe di essere stata tradita dal suo compagno con una ballerina e Sordi dovette lasciare la casa in cui vivevano. L'attore ha sempre smentito di aver chiesto la mano della donna.

A Teatro, tra Shakespeare e Rossano Brazzi

L'attrice Andreina Pagnani

Andreina Pagnani è stata soprattutto un'attrice teatrale. Vincitrice del concorso Filodrammatico di Bologna nel 1928, iniziò la sua carriera di professionista del teatro proprio in quegli anni, quando le fu offerto il primo ruolo da protagonista da una compagnia milanese. Alla fine degli anni '30 fondò una sua compagnia teatrale. Nella sua carriera ha recitato con i più grandi attori italiani del periodo tra i quali Gino Cervi, Paolo Stoppa, Rossano Brazzi e Aroldo Tieri. Ha interpretato personaggi scritti da autori come William Shakespeare, Luigi Pirandello, Jean Cocteau e George Bernard Shaw.

Doppiatrice, prestò la sua voce a Marlene Dietrich e Angela Lansbury

Marlene Dietrich in camerino

La sua voce le ha permesso di doppiare attrici del calibro di Bette Davis, Marlene Dietrich, Ginger Rogers, Greta Garbo, Angela Lansbury, Ava Gardner e tantissime altre, nella sua carriera l'attrice romana ha doppiato circa settantasei colleghe. Sua è la voce di Katharine Hepburn ne La Regina d'Africa e Improvvisamente l'estate scorsa. Nel bellissimo Viale del tramonto da la sua voce all'immensa Gloria Swanson. Nel noir Il terrore corre sul filo da doppia Barbara Stanwyck. Andreina Pagnani ha doppiato anche alcune attrici italiane tra cui Gina Lollobrigida nel film Campane a martello.

Cinema

Andreina Pagnani sulla copertina di una rivista del 1940

La carriera cinematografica di Andreina Pagnani è stata meno ricca di soddisfazioni di quella teatrale sebbene abbia preso parte a sedici film. Ha lavorato tra gli altri in il padrone sono me di Franco Brusati, Domenica è sempre domenica di Camillo Mastrocinque e Il giudizio universale diVittorio De Sica.

Radio e televisione: da compagna di Sordi a 'Signora Maigret'

Protagonista di numerose opere di prosa radiofonica e televisiva, Andreina Pagnani divenne un volto noto a tutti gli italiani del piccolo schermo quando dal 1964 al 1972, interpretò la signora Maigret in Le inchieste del commissario Maigret con Gino Cervi con il quale aveva lavorato a teatro.