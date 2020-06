Alberto Sordi, Christian De Sica svela: "Volevo girare un film su di lui, ma rifiutò"

Alberto Sordi e Christian De Sica erano molto legati tanto che il figlio del grande Vittorio voleva girare un film su di lui, ma la risposta dell'attore lo gelò. Questo è uno dei numerosi aneddoti che Christian ha raccontato al quotidiano il Messaggero in ricordo del suo amico Alberto, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita.

Il 1951 è l'anno di nascita di Christian De Sica ed è anche l'inizio del sodalizio artistico tra Vittorio De Sica ed Alberto Sordi. Il protagonista di Pane, amore e fantasia fu il primo a credere in Sordi tanto da produrgli il suo primo film, Mamma Mia che impressione. Per Christian l'attore romano era uno di casa, come racconta in un'intervista a Il Messaggero. Il protagonista di tanti cinepanettoni rivela che voleva fare un film su Alberto Sordi e glielo chiese: "Quando Alberto Sordi era ormai anziano gli comunicai che desideravo girare un film sulla sua vita", racconta al quotidiano. La risposta di Sordi non fu quella che Christian si aspettava, l'attore lo guardò stupito e gli disse: "vuoi scherzare. Al di fuori del lavoro la mia vita è sempre stata grigia".

Il sogno di Christian De Sica di girare un film su Alberto Sordi è stato realizzato quest'anno da Luca Manfredi con il biopic Permette? Alberto Sordi con Edoardo Pesce nei panni dell'attore romano. Il film per la televisione, che ripercorre la vita dell'artista romano dagli esordi alla celebrità, è stato distribuito per tre giorni nelle sale italiane e trasmesso da RAI 1 lo scorso 24 marzo. Permette? Alberto Sordi è stato accompagnato da numerose polemiche, i familiari di Sordi hanno considerato il film un'occasione persa e non hanno risparmiato critiche al regista.