Alberto Angela spostato: quando torna in TV Noos, "cancellato" da Temptation Island

La Rai ha sospeso Noos di Alberto Angela per via degli ascolti non esaltanti ma soprattutto per evitare in confronto impietoso con la finale di Temptation Island, attesa per stasera: ecco quando tonerà in TV il programma di divulgazione.

Altri tempi quelli in cui, in una stagione più fredda, Alberto Angela su Rai 1 riusciva a battere la concorrenza meno culturale di Maria De Filippi su Canale 5. Ora invece, complici i bollori estivi, la situazione si è decisamente ribaltata e la RAI, per la prima volta, ha sospeso Noos, il programma di divulgazione scientifica più recente del noto paleontologo. Il motivo, come riportato per primo da Davidemaggio.it, sarebbero gli ascolti bassi.

Noos è solo rimandato: quando tornerà in TV

La Rai ha cercato di contrastare la corazzata di Canale 5, il giovedì sera, con la nuova stagione del programma condotto da Alberto Angela, ma i risultati in termini di ascolti e share sono stati impietosi. Se lo scorso 27 giugno Noos era partito con uno share del 13,6%, ed era sceso nelle settimane successive fino all'11,5%, Temptation Island aveva debuttato con il 24,8%, arrivando fino al 31,1% la scorsa settimana. Di fronte a questi dati, dunque, è naturale che viale Mazzini abbia deciso di evitare lo scontro tra la finale del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, in programma stasera, 25 luglio, in prima serata sull'ammiraglia Mediaset, e il programma di divulgazione.

Per Noos però non si tratta di una vera e propria cancellazione ma piuttosto di una sospensione in attesa di essere ricollocato nel palinsesto. E sono state comunicate dall'azienda le date in cui le tre puntate mancanti andranno in onda. Terminato il ciclone Temptation Island, lasciate alle spalle anche le Olimpiadi 2024 (che cominciano domani e chiudono i battenti l'11 agosto), Noos tornerà in TV il 22, il 29 agosto e il 5 settembre, nella prima serata di Rai 1.

Nel frattempo stasera sul primo canale RAI andrà in onda Un viaggio a quatto zampe, un film per tutta la famiglia che racconta le peripezie della cagnolina Bella, che, allontanata temporaneamente dal suo padrone e salvatore Lucas, parte per un lungo viaggio alla ricerca della casa e degli affetti perduti. Nel suo accidentato percorso, Bella incrocia le vite di molti, tra i quali un cucciolo di un leone di montagna rimasto orfano e un veterano di guerra senza tetto. Alla fine di tutte le sue peripezie, riuscirà a ritrovare il suo giovane padrone?