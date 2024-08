Alberto Angela e Noos stasera su Rai 1 dopo lo stop: nelle anticipazioni del 22 agosto pet therapy e glutine

Come promesso a fine luglio, Noos, il programma di divulgazione scientifica di Alberto Angela, è pronto per tornare in TV. Stasera su Rai 1 in prima serata andrà infatti in onda quella quinta puntata che sarebbe dovuta essere trasmessa proprio in quel 25 luglio in cui, inveve, la RAI aveva annunciato che il programma si sarebbe preso una pausa di un mese. Il motivo? Legato agli ascolti, a ribasso nel corso delle prime quattro settimane, contrariamente a quelli di Temptation Island su Canale 5.

Quando andranno in onda le ultime puntata di Noos

Gli appuntamenti con Alberto Angela per completare l'attuale stagione di Noos sono ancora tre: tre prime serate in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre su Rai 1. La trasmissione dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza è tornata alla fine dell'estate con nuove interessanti indagini nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia con un occhio all'archeologia, alla paleontologia, alle più importanti innovazioni tecnologiche, energetiche e ambientali.

E farà appena in tempo per non scontrarsi nuovamente con la corazzata di Maria De Filippi: Temptation Island infatti, per la prima volta nella sua storia, si prepara a confezionare anche una stagione autunnale che potrebbe aprire i battenti su Canale 5 già dal prossimo 10 settembre.

Noos di Alberto Angela sconfitto da Temptation Island e in stand-by: Non è un paese per la cultura

Noos: le anticipazioni di giovedì 22 agosto

La puntata odierna si apre con le immagini della BBC dalle pianure africane del Serengeti con il più maestoso e temuto degli animali: il leone. Poi si passa agli animali domestici: studi scientifici hanno analizzato lo stato di salute di chi si prende cura di un cane o di un gatto e la pet therapy è già una realtà in alcuni ospedali italiani. Le telecamere di Noos entrano poi in un centro italiano di medicina della riproduzione per capire come la scienza può aiutare le coppie a diventare genitori. Guglielmo Marconi e Steve Jobs, le storie di due geni che hanno rivoluzionato le loro epoche e non solo. E ancora: una nuova sperimentazione che riguarda la Crisp-Cas9, la tecnologia che permette di tagliare e correggere in maniera mirata il genoma, anche nelle piante. È stata applicata a una varietà di riso, per renderla resistente a un microscopico fungo parassita senza essere costretti ad usare prodotti fungicidi. La nutrizionista Elisabetta Bernardi aiuta a sfatare alcuni luoghi comuni sul glutine.

L'astronauta Samantha Cristoforetti spiega i pericoli che potrebbero correre gli astronauti della futura base lunare. L'attrice e regista Paola Cortellesi dà voce al personaggio di animazione che racconta la storia delle lettere del nostro alfabeto. Lo scrittore Carlo Lucarelli ripercorre l'incredibile e vera storia di un assassino incastrato per caso, molti anni dopo un delitto che sembrava perfetto.

Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, parla dell'igiene al tempo degli antichi romani.