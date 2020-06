Al Bano, appello su Ylenia Carrisi: "Basta con queste squallide speculazioni"

Al Bano è stanco delle speculazioni sulla figlia Ylenia Carrisi da parte dei media stranieri e italiani: 'Prendono in giro tante persone che sono ancora in attesa di speranze'

Albano è stanco per le false notizie della stampa italiana ed estera su Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa a New Orleans nel 1994. Il cantante ha fatto sapere che intende chiedere la tutela del suo diritto all'oblio.

Il caso di Ylenia Carrisi è al centro del gossip spagnolo dopo che Salvame, un programma di Telecinco, ha mandato in onda una serie di servizi con improbabili scoop che hanno riacceso l'interesse del pubblico sulla scomparsa della figlia di Al Bano e Romina Power. Nel programma spagnolo è stata ripresa l'inchiesta della giornalista Lydia Lozano, che ha affermato che una sua fonte le ha dimostrato che Ylenia è viva e abita con il marito a Santo Domigo.

Albano e Romina con la loro figlia, Ylenia Carrisi

Alla luce di queste speculazioni Albano ha rilasciato una dichiarazione all'Adnkronos dove ha affermato: "ho incaricato l'avvocato Giorgio Assumma di adire in Italia e all'estero le competenti magistrature locali per ottenere la tutela del mio diritto all'oblio". Il cantante di Cellino San Marco spera in questo modo di mettere fine alle speculazioni: "Basta con queste squallide speculazioni su mia figlia Ylenia, la devono smettere. In Spagna hanno fatto una speculazione squallida tornando sull'argomento. Tutto perché sono a caccia dell'audience, in nome del quale si ammazza la gente. Fanno i soldi, fanno soffrire, ma prendono in giro tante persone che sono ancora in attesa di speranze che purtroppo non ci sono".

Albano ha continuando dicendo "L'altro giorno qualcuno ha visto mia figlia a Venezia. Io conosco la storia, c'è la parola fine da quel maledetto 5 gennaio del '94. Basta, ognuno ha una sua storia che va rispettata per quello che è. Non è tollerabile che questo martirio continui ancora ad essere perpetrato liberamente, provocando anche equivoci e malintesi". Non sappiamo se il pensiero di Al Bano sia condiviso da Romina Power, la madre della ragazza non si è mai arresa e in molte interviste ha espresso la convinzione che sua figlia sia ancora viva, una speranza che queste voci incontrollate alimentano, forse inutilmente.