Alba Parietti, nuda su Instagram in una foto "portafortuna"

Alba Parietti scalda Instagram con due foto in cui appare completamente nuda (anche se di spalle). Si tratta, come ha spiegato la showgirl e opinionista, di due scatti di qualche tempo fa, firmati addirittura dal grande Helmut Newton.

Si tratta di "una foto portafortuna scatata dal più grande fotografo del mondo per L'Espresso" - ha spiegato Alba Parietti taggando Helmut Netwton (e la fondazione legata al fotografo) come didascalia di una foto che la ritrae di spalle, giovanissima, con i lunghi capelli biondi e ricci, le gambe lunghe e abbronzate. In un altro scatto Alba appare completamente nuda, ancora una volta di spalle, ma sensualmente adagiata su un letto di foglie secche. "Questo servizio fotografico venne commissionato per il gruppo Espresso e le foto furono o forse sono ancora esposte al museo di Berlino a lui dedicato. Tra le più belle foto viste al mondo e le più grandi star mondiali"

Nelle ultime settimane Alba Parietti è opinionista della quattordicesima edizione de L'isola dei famosi, accanto ad Alda D'Eusanio. La conduzione del programma è affidata ancora una volta ad Alessia Marcuzzi.