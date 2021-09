Alanis Morissette svela di essere stata vittima di stupro di gruppo a 15 anni in un documentario

La cantautrice canadese Alanis Morissette ha svelato di essere stata vittima di uno stupro di gruppo quando aveva 15 anni in un nuovo documentario e si è rifiutata di partecipare all'anteprima del film.

Rivelazioni shock da parte di Alanis Morissette nel documentario Jagged, in cui la cantautrice canadese svela di aver subito uno stupro di gruppo quando aveva solo quindici anni. L'artista si è rifiutata di partecipare alla premiere del film, ospitata dal Toronto film Festival.

X Factor 6: Alanis Morissette ospite della sesta puntata

"Mi ci sono voluti anni in terapia per ammettere che c'era stato qualche tipo di vittimizzazione da parte mia" dichiara Alanis Morissette nel documentario, come riportato dal Washington Post. "Dicevo sempre che ero consenziente, e poi mi veniva ricordato 'Ehi, avevi 15 anni, non sei consenziente a 15.' Ora ho capito che sono pedofili. È stato uno stupro legale".

Nel 2008, l'età del consenso in Canada è stata aumentata da 14 a 16 anni. Tuttavia, esiste un'esenzione per "età ravvicinata" che legalizza il sesso tra adolescenti entro cinque anni di differenza "per evitare di criminalizzare inavvertitamente l'attività sessuale consensuale tra i giovani."

In Jagged, Alanis Morissette non fa il nome dei suoi stupratori e spiega la ragione: "L'ho detto ad alcune persone ed è caduto nel vuoto. Di solito in quel momento si alzavano e uscivano dalla stanza".

La cantautrice ha anche risposto ai critici che potrebbero chiedersi perché abbia scelto di parlare proprio adesso dell'aggressione sessuale subita: "Sapete che molte persone dicono 'Perché quella donna ha aspettato 30 anni? Che si fottano'. Non aspettano 30 anni. Nessuno le ascolta o il loro sostentamento è stato minacciato o la loro famiglia è stata minacciata. L'intera faccenda del 'perché le donne aspettano' è falsa? Le donne non aspettano. La nostra cultura non ascolta".