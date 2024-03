Al via il processo per diffamazione a Roman Polanski in Francia

Roman Polanski sarà processato martedì in Francia con l'accusa di aver diffamato l'attrice britannica Charlotte Lewis dopo che questa lo aveva accusato di averla aggredita sessualmente negli anni '80.

Polanski, che è ancora latitante per un caso di stupro avvenuto nel 1977 ai danni di una tredicenne, deve affrontare molteplici accuse relative ad altre presunte violenze sessuali risalenti a decenni fa, tutte negate dal regista.

Nel 2010, Lewis ha accusato Polanski di averla aggredita sessualmente "nel peggior modo possibile" nel 1983, quando aveva 16 anni e si trovava a Parigi per un casting. La Lewis è apparsa nel film di Polanski Pirati del 1986. L'attrice ha dichiarato di aver deciso di parlare per contrastare i suggerimenti del team legale di Polanski, secondo cui il caso del 1977 sarebbe stato un incidente isolato. Da allora, altre quattro donne hanno dichiarato che Polanski ha abusato di loro negli anni '70, tre di loro quando erano minorenni. Il regista novantenne ha negato tutte le accuse.

Roman Polanski: "Con l'omicidio di Sharon Tate è iniziata la persecuzione nei miei confronti"

Le accuse di diffamazione

Interrogato sulle accuse della Lewis in un'intervista del 2019 con la rivista Paris Match, Polanski le ha definite "un'atroce bugia" e ha corroborato la sua affermazione con le citazioni di un articolo del 1999 del tabloid britannico The News of the World, in cui la Lewis avrebbe detto a proposito di Polanski: "Ero affascinata da lui e volevo essere la sua amante".

La Lewis ha dichiarato che le citazioni a lei attribuite non erano accurate e ha presentato una denuncia per diffamazione. Parlando con l'AFP, l'avvocato della Lewis, Benjamin Chouai, ha dichiarato che "screditare e diffamare le persone è parte integrante del sistema Polanski, e questo è ciò che Charlotte Lewis sta coraggiosamente denunciando".

L'avvocato di Polanski, Delphine Meillet, sostiene che l'articolo di Paris Match non costituisce diffamazione e che Polanski "ha il diritto di difendersi pubblicamente, così come la donna che lo accusa". Polanski non si presenterà di persona al processo.

Roman Polanski: Samantha Geimer, vittima di violenza nel 1977, difende il regista: "Ha scontato la sua pena"

Lontano dagli Stati Uniti

Il regista franco-polacco, autore di film come Chinatown, Rosemary's baby - Nastro rosso a New York e Il pianista, è rimasto attivo nonostante sia fuggito dalla giustizia statunitense per oltre 40 anni. La Francia non concede l'estradizione dei propri cittadini e sia la Svizzera che la Polonia hanno rifiutato le richieste statunitensi di rimandare indietro il regista per il processo.

In Francia, Polanski ha subito crescenti pressioni negli ultimi anni. Doveva presiedere i premi César, l'equivalente francese degli Oscar, ma all'inizio del 2017 ha rinunciato per le pressioni dei gruppi femministi. Pur continuando a girare film, Polanski ha mantenuto un profilo basso negli ultimi anni. Il suo ultimo film, The Palace, è stato proiettato fuori concorso a Venezia l'anno scorso, ma senza la presenza di Polanski.