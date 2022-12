Al Strobel: morto l'uomo con un braccio solo di Twin Peaks

Al Strobel, noto per il ruolo di Phillip Gerard, l'uomo con un braccio solo nella serie tv Twin Peaks, è morto il 2 dicembre 2022 nella sua casa di Eugene, Oregon, all'età di 83 anni.

Sabrina Sutherland, produttrice di Twin Peaks e collaboratrice abituale di David Lynch, ha rilasciato una dichiarazione a nome della sua famiglia riportata da Variety: "Attraverso l'oscurità del futuro passato e tanta tristezza, diciamo addio ad Al Strobel. È un essere umano insostituibile e sarà sempre una parte importante della nostra famiglia di Twin Peaks".

Al Strobel aveva perso il braccio sinistro in un incidente d'auto all'età di 17 anni. L'attore è diventato uno dei personaggi più riconoscibili di I segreti di Twin Peaks dopo essere comparso nel pilot della serie nel 1989. L'attore interpretava Interpreta Phillip Gerard, un uomo che si era tagliato via per prevenire un incidente visto che il suo corpo è posseduto. Il personaggio è apparso in 10 episodi delle due stagioni originali di Twin Peaks per poi fare ritorno nel film Fuoco cammina con me.

Dopo essersi ritirato dalla recitazione, l'attore ha accettato di incarnare ancora una volta Gerard nella serie revival di Showtime uscita nel 2017.

Tra gli altri suoi progetti il film Ricochet River del 1998 e Child of Darkness, Child of Light.

Ecco le reazioni dell'autore di Twin Peaaks Mark Frost e dell'attore Dana Ashbrook sui social alla notizia della morte.