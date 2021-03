Al Pacino "si addormenta" durante i Golden Globe 2021: le reazioni sui social (VIDEO)

Durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2021 Al Pacino è stato immortalato con gli occhi chiusi. Scopriamo le reazioni dei social al momento in cui l'attore si addormenta in diretta, o almeno così è sembrato a giudicare dalle immagini diffuse dai media.

I risultati emersi durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2021 continuano ad essere oggetto di dibattito sui social, proprio lì dove in tantissimi hanno commentato uno dei momenti più chiacchierati della serata. Non è infatti passato inosservato il frangente in cui Al Pacino appariva con gli occhi chiusi, proprio come se stesse schiacciando un sonnellino.

L'attore 80enne, leggenda del cinema mondiale, era candidato per la sua interpretazione nella serie Hunters ed ha dunque gareggiato nella categoria che ha visto poi trionfare Josh O'Connor di The Crown. Evidentemente Pacino non era molto eccitato dall'idea di vincere un'altra statuetta d'oro dell'HFPA, visto che nel corso della sua carriera ha collezionato già diversi Golden Globe e persino il premio Cecil B. DeMille.

In ogni caso, sui social in tanti hanno espresso solidarietà nei confronti dell'attore, sottolineando come l'edizione virtuale dei Golden Globe fosse a tratti soporifera. "Chi programmerebbe i Golden Globes nel bel mezzo del sonnellino di Pacino?" ha twittato uno spettatore. "Al Pacino ha la faccia tipo 'Mi sono sintonizzato per QUESTO?'", ha invece scherzato un altro.

A far discutere non è stato solo il pisolino di Pacino ma anche i suoi capelli in stile selvaggio. "Dopo aver visto Al Pacino assopirsi durante i Golden Globe - ti capisco, amico mio - mi chiedo se ad Hollywood esista una regola non ufficiale secondo cui, più una leggenda della recitazione invecchia, più alti debbano essere i suoi capelli?" ha chiesto retoricamente un fan dell'attore.

Per quanto riguarda Hunters, la serie vede Al Pacino nel cast insieme a Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Saul Rubinek, Carol Kane e Josh Radnor. Di seguito, la sinossi dello show Amazon: "Ambientato nella New York del 1977, Hunters racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti. I Cacciatori (The Hunters) hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti".