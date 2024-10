Al Pacino rischiò di essere rapito da una fan: "Ero pronto a saltare dall'auto in movimento"

Nella sua autobiografia Sonny Boy, Al Pacino ha raccontato un episodio particolarmente spaventoso che gli capitò nel primo periodo della sua carriera. Una fan dell'attore decise di rapirlo e riuscì a farlo salire sulla propria auto.

Dopo una serata di bevute con Richard Hackman, fratello di Gene Hackman, poco dopo aver girato Il padrino, Pacino si ritrovò in strada, ubriaco, impossibilitato a riconoscere la via di casa. A quel punto, una sconosciuta gli si avvicinò e si offrì di prestargli aiuto.

Un passaggio indesiderato

"Una donna mi disse 'Oh, ti porto a casa io'. E senza pensarci due volte sono salito in macchina con lei. Ma mentre eravamo in viaggio, anche nella mia confusione, riuscivo a capire che non mi stava portando dove alloggiavo. Le dissi 'Cosa sta succedendo qui?', e lei senza mezzi termini rispose 'Ti sto rapendo'".

Al Pacino con Robin Williams in una scena di Insomnia

Al Pacino ha capito che la donna non stava scherzando e che non si trattava di una forma aggressiva di flirt:"Sono del South Bronx, quando vedo una persona fuori di testa che cerca di farmi qualcosa, so come scappare. Dissi 'No, non lo fai. Sto scendendo'. E lei disse 'No, no', e continuò ad urlare".

"Ho aperto la portiera come per saltare fuori dall'auto. Ero un po' ubriaco ma ero pronto a saltare da un'auto in movimento se necessario. Questa cosa non accadrà, amico" si legge nell'autobiografia. Incredibilmente, quando vide la disperazione di Pacino che non avrebbe esitato a saltare dall'auto in corsa, la donna si convinse e decise di riportarlo a casa.

Lo scorso anno, Al Pacino ha recitato nel film diretto da Michael Keaton, La memoria dell'assassino, con lo stesso Keaton nel cast insieme a Marcia Gay Harden, James Marsden, Joanna Kulig, Ray McKinnon e Dennis Dugan. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 4 luglio.