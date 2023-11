Al Pacino e la ex fidanzata 29enne hanno raggiunto un accordo economico per il mantenimento del figlio

Al Pacino e l'ex fidanzata Noor Aifallah hanno raggiunto un accordo per il mantenimento del figlio Roman. Secondo i documenti ottenuti da Page Six, l'attore di Scarface dovrà pagare più di 30.000 dollari al mese per il mantenimento. Il giudice ha anche obbligato la star di Hollywood a versare all'ex 110.000 dollari in anticipo e 13.000 dollari per un'infermiera notturna, più la copertura di qualsiasi spesa medica al di fuori della spesa assicurativa.

Ma le condizioni non finiscono qui, Al Pacino dovrà versare 15.000 dollari all'anno in un fondo per l'istruzione del figlio minore. Il giudice ha anche stabilito che l'ex coppia avrà la custodia legale congiunta, mentre Aifallah avrà la custodia fisica primaria.

La separazione della coppia

Al Pacino e l'ex compagna Noor Aifallah (più giovane di 54 anni) hanno iniziato a frequentarsi durante la pandemia. Il 6 giugno di quest'anno è nato nato Roman, il loro unico figlio. Tre mesi dopo la sua nascita, è arrivata la notizia della separazione della coppia. Al Pacino reciterà nel cast del film Modi, che verrà diretto da Johnny Depp, e sarà coinvolto anche come produttore tramite la sua IN.2.