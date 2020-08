Al Bano e Loredana Lecciso: matrimonio in vista?

Al Bano e Loredana Lecciso starebbero progettando il matrimonio, la coppia dopo un lungo pendersi e lasciarsi sembra essersi definitivamente riappacificata tanto da pianificare le future nozze, come ha rivelato un amico al settimanale Nuovo.

È stata un'estate turbolenta dalle parti di Cellino San Marco, prima sembrava che tra Romina Power e Albano ci fosse un clamoroso riavvicinamento che ha scaldato i cuori di chi ancora ricorda il duo cantare 'Felicità' sul palco di Sanremo. Poi alla porta di Albano è tornata a bussare Loredana Lecciso, e poiché la felicità non è solo 'un bicchiere di vino con un panino', il cantante ha fatto ritornare la leccese nella sua vita tanto che la stessa ha dichiarato a Di Più: "Ci siamo ritrovati, ma è stato come se mai i nostri veri sentimenti si fossero interrotti".

Secondo alcune indiscrezioni mentre Loredana Lecciso ritornava trionfante a Cellino San Marco Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina, faceva la valigia e se ne andava, sempre Di Più ha scritto: "Si dice che Yari non abbia preso bene la cosa, tanto è vero che in questo periodo non si trova a Cellino". Adesso arriva l'indiscrezione di Nuovo secondo cui Loredana Lecciso avrebbe convinto Al Bano a sposarla, nonostante tempo fa il cantante avesse detto a Novella 2000: "Mi sono sposato una volta, basta e avanza, le nozze non fanno più per me. Scrivilo in grande".