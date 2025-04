Aimee Lou Wood riceve dei fiori da Sarah Sherman, coinvolta nel controverso sketch del SNL

L'attrice Sarah Sherman ha inviato ad Aimee Lou Wood dei fiori dopo le critiche rivolte allo sketch del Saturday Night Live in cui aveva imitato la star di The White Lotus.

Aimee Lou Wood non ha apprezzato lo sketch del Saturday Night Live ispirato a The White Lotus, ma ha dimostrato di non avere alcun rancore nei confronti dell'attrice Sarah Sherman che l'ha imitata.

L'interprete di Chelsea nello show antologico ideato da Mike White aveva reagito sui social media alla parodia in cui veniva presa di mira, sottolineando che aveva trovato l'idea 'meschina e non divertente'.

Un dono gradito

Sulle sue stories Instagram è ora apparsa una foto di un bouquet floreale ricevuto da Sarah Sherman. Aimee Lou Wood ha ringraziato la collega per i fiori meravigliosi, dimostrando di aver apprezzato il gesto.

L'ex star di Sex Education aveva parlato apertamente dell'imitazione ricordando che non ha alcun problema a essere presa in giro o essere al centro di battute o caricature se compiute in modo intelligente e con l'approccio giusto. Aimee aveva sottolineato che la battuta era invece di cattivo gusto prendendo di mira i suoi denti che, nonostante l'aspetto, sono in ottima salute, come aveva ricordato l'attrice.

Wood aveva quindi ribadito: "Non è colpa di Sherman e non la odio, odio il concetto".

La reazione dell'attrice allo sketch

L'interprete di Chelsea in The White Lotus, dopo aver visto lo sketch intitolato The White Potus, aveva condiviso la sua reazione ironizzando: "Almeno copiate in modo giusto l'accento, seriamente. Rispetto l'accuratezza anche se è meschina".

Aimee aveva inoltre rivelato di aver ricevuto delle scuse da parte delle persone che lavorano per il Saturday Night Live e 'migliaia di messaggi' di sostegno. L'attrice britannica ha sottolineato: "Una nota positiva, tutti sono d'accordo con me quindi sono felice di aver detto qualcosa invece di ripensarci da sola senza dire nulla".