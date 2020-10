Agnese di Dio: il thriller con Jane Fonda stasera su La7d

Jane Fonda approda in seconda serata, stasera su La7d, dove, alla mezzanotte in punto, va in onda Agnese di Dio, thriller del 1985 ambientato in un convento.

Jane Fonda, dopo l'intervista su Rai3 della scorsa settimana, torna sulla TV italiana, stasera su La7d alla mezzanotte in punto, con il thriller Agnese di Dio, cupo racconto ambientato tra le spesse mura di un convento.

La locandina di Agnese di Dio

Nel convento di clausura delle suore di Maria Maddalena, la giovanissima Suor Agnese (Meg Tilly) viene trovata dalla Madre Superiora, suor Ruth (Anne Bancroft) in un lago di sangue e con un neonato morto strangolato nella sua camera. La magistratura e le Autorità Ecclesiastiche cominciano ad indagare sul fatto.

La psichiatra Martha Livingston (Jane Fonda) riceve l'incarico di svolgere accurate ricerche tra le mura del convento, per cercare di capire, magari attraverso gesti e racconti delle religiose, quale sia la verità. Il mistero sembra lontano da una soluzione quando viene accertato che, in quel luogo di preghiera, non entrano uomini da molto tempo, eccezion fatta per il vecchio parroco, un uomo così anziano che appare subito fuori discussione. A infittire la trama il fatto che la sola al corrente della gravidanza della giovane Agnese pare fosse una suora molto anziana, e ormai deceduta...

Diretto nel 1985 da Norman Jewison, tratto da una pièce teatrale di John Pielmeier, Agnese di Dio si rivelò una prova di recitazione molto dura per Jane Fonda, anche se tutti i sacrifici non furono sufficienti per arrivare alla vittoria del Golden Globe, che andò invece a Meg Tilly come migliore attrice non protagonista.