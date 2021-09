Afterlife of the Party, su Netflix in streaming da oggi

Afterlife of the Party è la commedia del 2021 con Victoria Justice e Adam Garcia che sbarca oggi 2 settembre 2021 su Netflix in streaming!

Afterlife of the Party è la commedia del 2021 con Victoria Justice e Adam Garcia che sbarca oggi 2 settembre 2021 su Netflix in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Cassie è una "festaiola professionista": non c'è un evento mondano, una qualsivoglia celebrazione, una cena di media e alta società che possa mancare. Protagonista sempre e comunque, presente come se la festeggiata fosse ogni volta lei. Alla vigilia del suo compleanno accade, però, qualcosa di inaspettato. Uno strano incidente la uccide, spedendola nell'Aldilà. Ma nulla è perduto: incredibilmente le verrà concessa una seconda opportunità, tanto da essere rispedita sulla Terra. Ma avrà un compito molto importante da portare a termine.

Afterlife of the Party: una scena del film

Infatti, nella sua vita Cassie ha avuto la brutta abitudine di lasciare troppe questioni in sospeso, troncando rapporti di amicizia, deludendo molte persone e, non ultima, la propria famiglia. Tutto veniva messo in secondo piano, quando si trattava di lasciarsi andare ai bagordi. Così, prima di poter accedere al Grande Party dell'Aldilà, Cassie dovrà riconnettersi con le persone che hanno avuto importanza per lei e riparare finalmente a tutti gli errori commessi...

Afterlife of the Party è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.