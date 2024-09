Affari tuoi con Stefano De Martino cancellato stasera su Rai 1: quando andrà in onda la nuova puntata?

Brutte notizie per chi sta già aspettando la puntata odierna di Affari Tuoi perchè stasera non andrà in onda il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Per quale motivo lo show più visto nella fascia dell'access prime time è stato cancellato dal palinsesto odierno? Come sapranno tutti gli appassionati di sport, sarà lasciato spazio alla partita della nazionale italiana.

Perchè stasera non ci sarà Affari Tuoi

Salta l'appuntamento con Stefano De Martino in questo venerdì 6 settembre 2024, ma la cosa era già nota. Stasera su Rai 1, infatti, verrà lasciato spazio alla partita di UEFA Nations League che vedrà l'Italia di Luciano Spalletti affrontare la nazionale francese. L'incontro comincerà intorno alle 21:00 ma la diretta RAI, in studio e dallo stadio, prenderà il via alle 20:30, esattamente l'orario in cui solitamente Affari Tuoi comincia a intrattenere il pubblico con l'ormai iconico "gioco dei pacchi".

Quando andrà in onda la prossima puntata?

Stefano De Martino tornerà regolarmente in onda a partire da sabato 7 settembre nella fascia dell'access prime time.

Per il conduttore partenopeo si tratta della prima volta su Rai 1 con uno show tutto suo: dopo l'addio di Amadeus alla RAI, è stato lui il prescelto per raccogliere il testimone al timone di un programma che, dal 2003, è stato uno dei più visti del servizio pubblico. E per De Martino non poteva esserci esordio migliore: lo scorso 2 settembre Affari Tuoi ha registrato una media di 4,4 milioni di spettatori e uno share del 24,8%, superando anche la prima puntata condotta da Amadeus un anno fa.