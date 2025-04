Affari Tuoi, Chiara dalla Lombardia rincorre il suo sogno di nozze ma cade nella trappola del Dottore

La protagonista della puntata di Affari Tuoi, in onda mercoledì 16 aprile, è Chiara dalla Lombardia. La concorrente ha cambiato il pacco per tre volte, ma è caduta nella trappola del Dottore.

Nella puntata di Affari Tuoi, in onda mercoledì 16 aprile, ha giocato Chiara dalla Lombardia. La concorrente è accompagnata dal papà Aldo e ha pescato il numero 14 che conteneva 50.000 euro. Il Dottore ha offerto il cambio e la concorrente purtroppo è caduta in pieno nella trappola cedendo i 50.000 euro per il pacco 17, che ne conteneva solo 50. Ecco com'è andata la partita di Chiara.

La protagonista di Affari Tuoi è Chiara dalla Lombardia

Dunque, a giocare è Chiara dalla Lombardia. Originaria di Brescia, è fidanzata con un ragazzo toscano e a breve i due si sposeranno. Chiara lavora a Milano, nel settore dell'editoria, e ha deciso di giocare insieme al papà Aldo.

Come detto, Chiara e il fidanzato Matteo si sposeranno a breve, esattamente a luglio. Il conduttore, Stefano De Martino, ha provato a punzecchiare il Dottore dicendo: "Bisogna fare una bella busta, il matrimonio costa. Ci sono 200 invitati in Franciacorta".

La partita di Chiara dalla Lombardia

Vediamo ora com'è andata la partita di Chiara. I primi sei pacchi aperti contenevano 100 euro, 10.000 euro, 500 euro, 30.000 euro e 200.000 euro. Ma nonostante tutto, Chiara non si è fatta prendere dallo sconforto. Il Dottore offre 35.000 euro, ma la concorrente rifiuta e decide di proseguire nella sua partita.

Nel pacco successivo c'erano 100.000 euro e in quello dopo 300.000 euro. Il Dottore ha proposto sei tiri o un'offerta da 10.000 euro, ma Chiara dice di no. Ha pescato poi i pacchi con 20.000 euro, zero euro, pinzocheri, 75.000 euro, 5 euro e 75 euro. Il Dottore offre ancora 10.000 euro e Chiara vuole fare un altro tiro e chiama il pacco con dentro 1 euro.

Il Dottore propone il cambio e Chiara accetta, cambiando quindi il 14 con il 17. Ha aperto subito il suo pacco con dentro 50.000 euro, poi ha chiamato il pacco da 200 euro e decide di rinunciare alla Regione Fortunata per tentare di vincere i 15.000 euro rimasti. Il Dottore propone il cambio, Chiara accetta e cambia con il numero 11 e quindi, all'ultimo, si porta a casa 15.000 euro.