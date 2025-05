Affari Tuoi, Alessio dall'Umbria salvato da un'intuizione improvvisa pochi secondi prima di sbagliare tutto

Nella puntata del 1° maggio di Affari Tuoi, ha giocato Alessio dall'Umbria, capo cantoniere del soccorso stradale. Ad accompagnarlo c'era la madre Federica. Il pacchista della serata mira ai 300.000 euro e, dopo vari rifiuti delle offerte del Dottore, arriva ad una conclusione inaspettata.

Alessio dall'Umbria ad Affari Tuoi, un ragazzo determinato

Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi

Alessio Merli è il protagonista della puntata di Affari Tuoi del 1° maggio, condotta da Stefano De Martino. Il ragazzo, accompagnato dalla mamma Federica, è di Forcatura, una frazione di Foligno, in Umbria. Alessio sfida il Dottore con il pacco numero 8, nella sua vita segue un motto: "Entro, spacco, esco, ciao". All'inizio, il pacchista elimina 200.000 e 100.000 euro, a quel punto il Dottore gli offre 29.000 euro, che vengono rifiutati.

Non accetta neanche 20.000 euro, gli restano 4 blu, compresi la specialità, ovvero la pizza di Terni, e il cagnolino Gennarino. Ha ancora ha disposizione 3 rossi, tra cui 300.000 euro. Alessio trova un altro blu e rifiuta l'altra offerta da 29.000 euro del Dottore.

Il finale della partita di Alessio dall'Umbria

La partita sta per terminare, e Alessio elimina 30.000 euro e gli restano 2 rossi. Rifiuta il cambio. Il pacchista "vuole la Luna" per comprare casa e andare a convivere con la fidanzata. Per questo, rifiuta 37.000 euro offerti dal Dottore e va avanti. A questo punto, rimangono 2 rossi, che contengono 20.000 euro e 300.000 euro e un blu.

Alessio, non sapendo cosa fare, dopo aver ricevuto la copiosa offerta da 53.000 euro, fa decidere alla madre Federica. La partita si conclude con la scelta improvvisa di Alessio, che blocca la mamma che stava per tritare l'assegno dell'offerta. Alla fine, l'umbro torna a casa accettando l'offerta da 53.000 euro, una scelta fortunata perché nel suo pacco c'erano solo 20.000 euro.