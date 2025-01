Affari Tuoi, nella partita di Alessia dalla Sicilia aleggia il "fantasma" di Belen Rodriguez

Una formula rodata quella di Affari Tuoi che, puntata dopo puntata, consolida il successo su Rai 1. Oltre al gioco e ai pacchi da aprire, non mancano riti scaramantici, risate e battute di Stefano De Martino. Quello che è successo nel corso della puntata di giovedì 23 gennaio ha scatenato un certo chiacchiericcio sui social. Tutto è nato da uno scambio di battute tra Alessia, la concorrente siciliana, e il conduttore.

Ad Affari Tuoi si parla velatamente di De Martino e Belen Rodriguez?

La "polemica" è servita da Alessia che di professione è una digital creator. Lei viene dalla Sicilia e per sperare di raggiungere i 300mila euro gareggia insieme a Paolo, suo marito. I concorrenti fin da subito si gettano nella competizione. Durante il gioco cominciano a battibeccare amichevolmente con il conduttore.

Alessia, infatti, racconta che ha dovuto "educare" il marito. Quando erano ancora fidanzati, Paolo guardava sempre le altre donne, anche in presenza della sua compagna. Alessia ammette che si soffermava spesso sulle cameriere del ristorante o sulle bariste e, proprio per questo, ha dovuto limare gli atteggiamenti del marito.

"Ma come? Guardavi le altre?", domanda De Martino. Alessia smorza con una risata, anche per camuffare l'imbarazzo del marito, ma la scenetta non è passata inosservata al pubblico del web. In molti non avrebbero apprezzato la battuta del conduttore in merito ai comportamenti avuto da Paolo, ritenuti simili a quelli di De Martino nei riguardi di Belen Rodriguez. I social, da quel che sembra, non riescono proprio a dimenticare i famigerati 12 tradimenti di Stefano.

Poi, subito dopo, si torna al gioco. Una partita, quella di Alessia e Paolo, che non è iniziata molto bene ma che ha visto poi la vittoria di 50mila euro con la regione fortunata. I due erano rimasti con tutti pacchi blu e con un'offerta del Dottore molto debole secondo i loro standard.