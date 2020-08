Adriano Celentano ci fa compagnia stasera su Rete 4 con Mani di velluto e Sing Sing

Doppio appuntamento con Adriano Celentano stasera su Rete 4: il canale Mediaset propone infatti Mani di velluto e Sing Sing, la commedia che lo vede, diretto da Sergio Corbucci, al fianco di Enrico Montesano.

Mani di velluto, in onda alle ore 21:27

Nel 1979 Castellano e Pipolo trasformano ancora Adriano Celentano, questa volta in Guido Quiller, geniale ingegnere milanese che per la testa per una graziosa borseggiatrice, Tilli, interpretata da una giovanissima Eleonora Giorgi. L'uomo, per far breccia nel suo cuore, si finge un astuto ladro e organizza una serie di colpi ma di nascosto risarciste sempre le vittime...

Sing Sing, in onda alle ore 23:35

La locandina di Sing Sing

Film in due episodi, diretto nel 1983 da Sergio Corbucci, Sing Sing vede Adriano Celentano ed Enrico Montesano, interpretare la parte di se stessi, almeno nel prologo...

Il produttore di un film prende a calci il regista che fa morire sul set i due comici più famosi del momento: Montesano e Celentano. Loro invece sanno come si potrebbe fare per realizzare un capolavoro e hanno in testa due soggetti di sicuro effetto. Comincia sullo schermo il vero film in due episodi. Nel primo, un meccanico romano, per una serie di equivoci si crede figlio illegittimo della regina d'Inghilterra. Va a Londra, penetra nell'appartamento reale di Buckingham Palace (che in realtà è la Reggia di Caserta) e ha un colloquio con la presunta madre.

Nel secondo un duro poliziotto della squadra speciale si offre alla difesa di un'attricetta porno (Marina Suma) dalla persecuzione di un maniaco che la minaccia di morte. Finisce con l'innamorarsene, dopo aver convinto con metodi spicci l'aspirante assassino a lasciare in pace la ragazza.