Adriana Volpe, l’ex marito Roberto Parli attacca: “un altro uomo nudo in casa davanti a mia figlia”

Duro scambio di messaggi via social tra Adriana Volpe l'ex marito Roberto Parli: l'uomo ha accusato la conduttrice di aver consentito a un uomo nudo di girare per casa nonostante la presenza della figlia, La replica della Volpe non si è fatta attendere.

La crisi di coppia tra Adriana Volpe e Roberto Parli è iniziata all'indomani della partecipazione della conduttrice al Grande Fratello Vip 4, ma solo recentemente si è consumata la rottura definitiva. Il settimanale Chi nell'ottobre scriveva "Adriana è tornata single" e a gennaio la Volpe confermava allo stesso giornale di essersi trasferita a Milano da sola con la figlia Giselle.

Ieri l'ex marito ha pubblicato su Instagram un post, ora cancellato, in cui c'era una fotografia dell'ex moglie in compagnia del musicista e avvocato Marco Profeta, la caption che accompagna il post lancia accuse gravissime alla conduttrice, perchè Roberto sostiene che consenta all'uomo di girare nudo nella casa in cui vive con la figlia Giselle: "Chi è questa persona? Adesso basta! Le falsità prima o poi devono uscire!. Avvocato, cantante, autore o chi più ne ha più ne metta!", scrive Roberto riferendosi a Marco Profeta e poi l'accisa gravissima "Io so solo una cosa, che questa persona girava in casa Sign. Volpe/ Parli in quanto ancora sposati! Nudo! Davanti a nostra figlia GISELE! Audio e testimonianze potranno accertare i fatti!".

Nella parte finale del post Roberto si dice pronto ad affrontare un contenzioso penale per quello che ha appena scritto: "Non ho nessuna paura di quello che scrivo, mi aspetto sicuramente ripercussioni legali! Ma per difendere mia figlia sono e sarò sempre disposto a tutto! Ps: vi anticipo che qualsiasi risposta sarà da me ribattuta con molto altro! Per mia figlia!".

La risposta di Adriana Volpe non si è fatta attendere, su Instagram la conduttrice ha pubblicato un post con lo sfondo nero, nella didascalia ha accusato il marito di avere gravi problemi: "ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede".