Adriana Volpe conduttrice per TV8 dopo il Grande Fratello Vip

Adriana Volpe, dopo essere stata tra le concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 2020, torna in TV come conduttrice con un programma su TV8.

Adriana Volpe torna in TV come conduttrice per TV8: dovrebbe partire a giugno il programma originale del canale che andrà in onda di mattina, un contenitore di informazione e intrattenimento che vedrà la bionda Adriana lavorare fianco a fianco con Alessio Viola, volto assai noto per gli spettatori di Sky.

"Sono entusiasta per l'inizio di questa nuova avventura, credo in questo progetto e lo sposo pienamente" ha dichiarato Adriana Volpe al settimanale Oggi. E magari il nuovo programma sarà anche un modo per mettersi alle spalle, una volta per tutte, i dissapori professionali con il suo ex collega Giancarlo Magalli che sembrano averla allontanata irrimediabilmente dagli studi RAI. La sua bella rivincita, però, Adriana l'ha già avuta grazie soprattutto ai reality: non solo, nel 2018, la partecipazione a Pechino Express (in coppia con il collega e amico Marcello Cirillo), ma soprattutto quella più recente al Grande Fratello Vip 2020, da cui è uscita vincitrice in ogni caso essendo riuscita a conquistare l'affetto di gran parte del pubblico.