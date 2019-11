Adrian: ospiti di Adriano Celentano Morgan e Francesca Fialdini, stasera su Canale 5

Adrian torna stasera su Canale 5 alle 21:20 e, insieme ad Adriano Celentano, ci saranno nuovi ospiti a traghettare il pubblico in quella che è la penultima puntata dello show.

Ospiti della quarta puntata saranno Morgan, che darà vita a un momento musicale con il padrone di casa Adriano Celentano, la giornalista Chiara Geloni, il duo comico Gigi e Ross e, a sorpresa, la conduttrice RAI Francesca Fialdini. È stata lei stessa a confermare la propria partecipazione attraverso una storia su Instagram. Certamente un nome insolito dalle parti di Mediaset, che è andata a "pescare" un'ospite in casa RAI dopo avere opposto il proprio veto alla partecipazione di Selvaggia Lucarelli.

Intanto l'emorragia di ascolti sembra essersi fermata con lo scorso giovedì (qui la nostra recensione della settima puntata di Adrian), dove Adrian è comunque stato il secondo programma della serata per ascolti: 3.354.000 spettatori, pari al 14.1% di share, per la prima parte del programma, con una leggera crescita per la serie animata, 1.485.000 spettatori netti per il 9.6% di share.