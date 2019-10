Adrian La serie: il ritorno, il trailer dei nuovi episodi

Adrian La Serie ritornerà a novembre su Canale 5 e il trailer regala agli spettatori un assaggio del ritorno del progetto sviluppato da Adriano Celentano dopo i risultati deludenti ottenuti a gennaio prima della sospensione della messa in onda del programma.

La serie ora si chiamerà semplicemente Adriano e prenderà il posto del Grande Fratello Vip nella programmazione del lunedì sera. Adriano Celentano riproporrà ora il progetto con un nuovo format. Gli episodi saranno tramessi in diretta da Milano e sono descritti come un one man show, come anticipa il video che unisce inoltre delle sequenze animate che mostrano la star in azione.

Celentano sarebbe al lavoro su Adriano in collaborazione con Claudia Mori e il loro team, in vista della produzione di circa quattro puntate trasmesse in prima serata.