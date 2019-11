Adrian: ascolti di Adriano Celentano calano a picco nella penultima puntata

Gli ascolti di Adrian sono letteralmente crollati con la penultima puntata dello show, andata in onda ieri sera su Canale 5. Ad Adriano Celentano non sono serviti gli ospiti, come Morgan e Alessio Boni, per evitare il flop.

Aveva fatto ben sperare l'appuntamento della scorsa settimana, che aveva addirittura registrato un incremento di spettatori per la serie animata, ma dopo ieri sera (qui la nostra recensione dell'ottava puntata di Adrian) niente più potrà salvare lo show del Molleggiato dal baratro. I dati Auditel parlano di 2.695.000 spettatori netti, pari a 11.1 punti di share per la prima parte, e descrivono un pubblico che si è praticamente dileguato all'inizio della penultima puntata dello show animato Adrian La Serie, arrivando a toccare quota 1.263.000 spettatori, pari all'8,3% di share.

Eppure per il programma di Adriano Celentano non si tratta del dato peggiore da quando è cominciato, a gennaio 2019: lo scorso 4 febbraio, in occasione della quarta puntata, gli ascolti erano scesi fino a quota 2.295.000 spettatori e proprio in quell'occasione Mediaset aveva deciso di sospendere lo show, rimandandolo prima a un ipotetico "prossimo martedì", poi direttamente all'autunno. Questa volta, però, di rimandabile non c'è assolutamente niente perchè la prossima, per Adrian, sarà l'ultima puntata.